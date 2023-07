Szabad véleménynyilvánítások az LMBTQ-kérdésben

2023. július 15. 20:20

Zéró toleranciát hirdetett a gyerekek óvodai, iskolai érzékenyítése ellen a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) a Budapest Pride felvonulással egy időben, a rendezvény ellen tiltakozó utcai molinók felhasználásával tartott sajtótájékoztatóján szombaton Budapesten.

Barcsa-Turner Gábor, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) társelnöke a Budapest Pride felvonulással egy időben, a rendezvény ellen tiltakozó sajtótájékoztatón 2023. július 15-én. A szervezet zéró toleranciát hirdetett a gyerekek óvodai, iskolai érzékenyítése ellen. MTI/Hegedüs Róbert

Barcsa-Turner Gábor, a szervezet társelnöke kiemelte: a nemzeti ellenállás egyik nagy eredménye, hogy a Budapest Pride felvonulás az évek során viszonylag konszolidálódott, és a Nyugat-Európában rendezett hasonló felvonulásokhoz képest kevesebb a közszeméremsértés és a vallásgyalázás az utcán.



Elmondta, Budapest hat helyszínén tartanak jelképes demonstrációkat, ahol molinókkal tiltakoznak az LMBTQ-lobbi iskolai, gyermekekre hatást gyakorló tevékenysége ellen.



"Az LMBTQ-terror több koncepciós eljárást is indított ellenem az elmúlt években" - jelezte Barcsa-Turner Gábor, hozzátéve, a lobbiszervezetek feljelentik a tevékenységük ellen fellépőket.



A Háttér Társaság és a lobbiszervezetek azt szeretnék, ha "nem jönnénk ki az utcára", de "minket nem lehet megfélemlíteni és elhallgattatni, továbbra is kiállunk a normalitás mellett" - fogalmazott a társelnök.



Kónyi-Kiss Botond, a HVIM alelnöke bejelentette: az LMBTQ-szervezetek ténykedését vizsgáló, jogászokból álló szakmai munkacsoportot hívnak életre.



Mint mondta, az LMBTQ politikai mozgalom két fő csapásiránya a hagyományos értelemben vett nemi identitás megkérdőjelezése és a gyermekek érzékenyítése, tudatbefolyásolása, "erre Orbán Viktor miniszterelnök helyesen érzett rá".



A harmadik a mélyállamiság ellen irányul, LMBTQ-szervezetek indokolatlanul és jogosulatlan módon "teszik be a lábukat" intézményekbe, többek között a rendőrség befolyásolására folytatnak lobbitevékenységet százmillió forintos külföldi támogatással a háttérben - tette hozzá.



A magyar kormánynak is magáévá kell tennie, hogy "az LMBTQ-lobbi súlyos nemzetbiztonsági kockázat" - fogalmazott Kónyi-Kiss Botond.



Nemcsak a rendőrség érintett ezekben a kérdésekben, hanem maga a magyar kormány is, nevezetesen az Igazságügyi Minisztérium, amelynek állandó egyeztetési partnere a Háttér Társaság mellett többek között a Magyar LMBT Szövetség, a Patent Jogvédő Egyesület, valamint a Szivárványcsaládokért Alapítvány is - tette hozzá, kijelentve: "ezeket a szervezeteket a magyar kormány különböző szerveiből ki kell gyomlálni, hiszen enélkül nem lehet fellépni ez ellen a rendkívül kártékony globális lobbival szemben".

Budapest Pride - a szabadság egy és oszthatatlan

A szabadság egy és oszthatatlan, ezért egy olyan város, ahol az LMBTQ-közösség vagy a romák vagy a diákok nem szabadok, ott senki sem szabad - hangoztatta a főpolgármester a 28. Budapest Pride-on szombaton Budapesten.

Karácsony egybe sorolta az LMBTQ-mozgalmat, a romákat és a diákokat – MTI/Kovács Tamás

"Ki kell állnunk közösen" mindenki és minden csoport mellett, amely a hatalom céltáblájává válik, vagyis fontos az egymás iránti szolidaritás - mondta Karácsony Gergely, aki az LMBTQ-közösség felvonulása után beszélt a Vajdahunyad váránál felállított színpadon.



A politikus úgy vélekedett, hogy ma "olyan országban élünk", amely nem elég szabad, nemcsak az LMBTQ-közösség számára, de másoknak sem; olyan országban, ahol a valós problémákat a hatalom mindig gyűlölettel próbálja eltakarni. A politika "barna esővel árasztja ránk" a gyűlöletet, és ebben a "barna esőben" Budapest egy sziget - fogalmazott.



Ferenc pápát idézve végül arról beszélt, hogy Budapest a hidak városa: olyan hidaké, amik összekötik az embereket. "Őrizzétek meg Budapestet szabadnak és szolidárisnak! Szeressétek Budapestet, mert Budapest is szeret benneteket!" - mondta a főpolgármester.



Bedő Dávid, a Momentum parlamenti frakciójának helyettes vezetője, az ellenzéki pártok által létrehozott Sokszínű Magyarországért országgyűlési képviselői csoport nevében a demonstráción úgy vélekedett: a Pride résztvevői büszkék lehetnek arra, hogy vállalják a közösséghez tartozást. De nem lehetnek maradéktalanul boldogok akkor, amikor Magyarországon kormányzati szinten folyik az uszítás, és sorozatos jogfosztást kell elszenvedniük - fűzte hozzá.



"Nem akarunk olyan országban élni" - folytatta -, ahol könyveket fóliáznak le, mert meleg karakterek szerepelnek bennük, ahol nem lehet szivárványosra festeni egy padot, mert "fasiszták átfestik". "Küzdenünk kell mindaddig, amíg nem változtatjuk meg ezt közösen". Ha pedig ez a küzdelem sikeres lesz, Magyarország olyan ország lesz, ahol a gyűlölet és a félelem helyett az elfogadás és a szeretet uralkodik majd - mondta Bedő Dávid.



A Pride felvonulás a Vajdahunyad várától indult, a Hősök tere, Andrássy út, Oktogon, Teréz körút, Király utca, Lövölde tér, Felső Erdősor utca, Andrássy út, Hősök tere, Vajdahunyad vára útvonalon.



A menetben nyolc teherautó platójáról szólt a zene, a demonstráció résztvevői pedig táncoltak és szivárványos zászlókat lobogtattak. Feltűnt a menetben az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és Kanada lobogója is. A vonulók között volt David Pressman amerikai nagykövet is.



A politikai pártok közül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd-Zöldek saját teherautóval vett részt a felvonuláson, sok DK-s aktivista pártzászlókat lobogtatva vonult.



A felvonulást a Lövölde térnél néhány ellentüntető zavarta meg, a többi között a "Bűn nem lehet büszkeség tárgya!", illetve az "Állítsuk meg a gyermekek megrontását!" feliratú molinókat felmutatva.

MTI