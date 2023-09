Labdarúgó NB I - Emberelőnyben nyert az Újpest Debrecenben

2023. szeptember 30. 21:40

Az Újpest emberelőnyben, a hajrában két szöglet után fordítva nyert 2-1-re a Debrecen otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.

A lila-fehérek először győztek idegenben a szezonban.

NB I, 8. forduló: Debreceni VSC-Újpest FC 1-2 (0-0)

---------------------------------

Debrecen, 6645 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Kusnyír (74.), illetve Mörschel (80., 88.)

sárga lap: Ferenczi (21.), Kizridisz (45+1.), Dzsudzsák (84.), illetve Mack (53.), Ganea (92.)

piros lap: Lagator (13.)

Debrecen:

---------

Megyeri - Kusnyír, Ojediran, Romancsuk, Ferenczi - Lagator, Loncar - Bódi (Domingues, 62.), Dzsudzsák (Bárány, 72.), Kizridisz (Bévárdi, 72.) - Szécsi

Újpest FC:

----------

Banai - L. Kastrati, Fehér, Hall, Pauljevic - Jürgens (Ambrose, a szünetben), Onovo - Kiss T. (Ganea, 77.), Tajti, Csoboth (Simon K., 60.) - Ljujic (Mack, 3., Mörschel, 60.)

Eseménydúsan kezdődött a találkozó, a lila-fehérek sérülés miatt már a 17. másodpercben elveszítették házi gólkirályukat, Ljujicot, tíz perccel később viszont emberelőnybe kerültek, mivel a játékvezető kiállította az utolsó emberként szabálytalankodó Lagatort.



A folytatásban a játék képén egyáltalán nem tükröződött, hogy a fővárosiak eggyel többen lennének, átütőerő nélkül próbálták szövögetni támadásaikat, Megyerinek különösebb bravúrra sem volt szüksége az első félidőben. Eközben a Debrecen gyors kontrákkal próbált veszélyeztetni.



A fordulást követően gyorsan megérkezett az első nagy Megyeri-védés, a szünetben pályára lépett Ambrose kis híján rögtön gólt szerzett. Az emberhátrányban lévő Debrecen majdnem előnybe került, egy óriási újpesti védelmi hibát Bódi használhatott volna ki, de lövés helyett passzolt, amibe viszont hiba csúszott. A hazaiak bátor játéka a 74. percben kifizetődött, az előretörő jobbhátvéd, Kusnyír lépett ki a félpályánál és a rövid sarkot vette be.



A kapott gól után felébredt az Újpest, és egy szögletet követően a 80. percben Mörschel fejesével egyenlített.



Az Újpestnek aztán a 12. sarokrúgás is szerencsét hozott, és újra a dominikai légiós, a csereként beállt Mörschel talált be, eldöntve ezzel a három pont sorsát.



MTI