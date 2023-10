MMA-közgyűlés - Turi Attila építész lett a köztestület új elnöke

2023. október 5. 14:38

Turi Attila Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építészt, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) korábbi alelnökét választották a köztestület elnökévé az őszi, tisztújító közgyűlésen csütörtökön, a Pesti Vigadóban.

Turi Attila – mno/Kurucz Árpád

Az új elnököt 213 igen, 9 nem szavazat, 12 tartózkodás mellett választotta meg az MMA közgyűlése.



"A kinevezés egy újfajta életet jelent, hiszen az akadémia teljes odaadást igényel" - emelte ki az MTVA-nak adott interjújában az új elnök. Hozzáfűzte: a legfőbb feladatai és kötelezettségei között lesz az intézményrendszer hatékonyabb működésének elősegítése és egy kulturális hálózat építése az Magyar Tudományos Akadémiával (MTA), valamint más művészeti szervezetekkel együtt.



A testület új alelnökeinek Kiss János Liszt Ferenc-díjas balettművészt 164 szavazattal, és Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes művészt 161 szavazattal választották meg, akik 2026. novemberéig töltik majd be a tisztséget.



Turi Attila 1959-ben született Budapesten. 1986-1987-ben az Idol Gmk, 1986 és 1990 között a Makona Kisszövetkezet, 1990-től a Triskell Építésziroda alapító munkatársa, tervezője, vezető tervezője. 1993-1995 között Őrbottyán, 1996-2009 között, majd 2011-től ismét Budakalász főépítészeként dolgozott. 2004-től a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) tanít. 2022-től a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) alelnöke.



Munkásságának elismerései: Pro Ecclesia Hungariae (1996), Az év lakóháza (2000), Ybl Miklós-díj (2003), Az Év Főépítésze díj (2011). 2021-ben Kossuth-díjat kapott.



Vashegyi György, az MMA leköszönő elnöke felidézte, hogy 2017 októberében első alkalommal nyerte el az elnökséget, majd 2020 szeptemberében újabb felhatalmazást kapott az elnöki munka folytatására, amelyet ez év novemberében fejez be. "A művészeti értékeknek sokkal jelentősebb szerepet kell játszani minden magyar életében, ezáltal a nemzet erősebb, boldogabb és minden tekintetben sikeresebb lehet" - idézte fel elmúlt éveinek - és mint mondta - máig érvényes hitvallását a leköszönő elnök.



Vashegyi György az elmúlt hat év eredményei közé sorolta többek közt, hogy a közoktatásban erősödött a művészeti nevelés, bővült az akadémiai ösztöndíjrendszer, a digitalizálási program keretében elérhetővé válik az akadémia tagjainak teljes életműve a világhálón, de Makovecz Imre kulturális hagyatékának ápolásában is jelentős fejlődést értek el. A leköszönő elnök kiemelt jelentőségűnek nevezte az MTA és az MMA közötti együttműködési megállapodás létrejöttét is.



A közgyűlés utolsó napirendi pontként a tiszteletbeli elnök megválasztásáról döntött volna. L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója azonban indítványozta, hogy a tiszteletbeli elnök feladatkörét dolgozzák ki, és személyéről csak tavasszal szavazzanak. Az indítványt a közgyűlés elfogadta, így tiszteletbeli elnököt csak tavasszal választ az MMA.



MTI