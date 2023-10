Mi Hazánk: tűzparancsot a déli határon!

2023. október 20. 12:59

A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke szerint tűzparanccsal kellene megállítani a déli határon az illegális migránsokat.

Magyarország szuverén állam, éppen ezért joga van megvédeni a határait - hangsúlyozta pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, aki arról beszélt: ha az Európai Unió erre létrehozott szerve, a Frontex nem képes kezelni a problémát, akkor nemzeti hatáskörben kell rendezni azt.

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta: megbukni látszik az a migrációs politika, amelyet Európa vezetői eddig képviseltek, hiszen német- és franciaországi iskolákban nemrég "iszlamista diákok tették lehetetlenné a tanítást", az utóbbi államban megkéseltek a tanárt, Brüsszelben pedig két svéd turistát öltek meg.



Az a migrációs nyomás, ami 2015-ben Európára nehezedett, úgy látszik, hogy most kezd a tetőfokára érni - összegezte álláspontját Dócs Dávid, hozzátéve, egyes európai városokban vannak olyan negyedek, ahová be sem léphetnek "az őslakosok".



Dócs Dávid kijelentette: teljesen hiteltelen az Európai Unió vezetése, amikor a migrációs politika új alapokra helyezéséről beszél, ahogy a magyarországi ellenzék is, amelyik Brüsszelben megszavazta a migránsok elosztásáról szóló kvótadöntést.

MTI