A Felvidék nem küld újabb fegyvereket Ukrajnának

2023. november 30. 13:31

Szlovákia már nem küld újabb fegyvereket Ukrajnának, de minden más eszközzel továbbra is támogatni fogja az orosz agresszió ellen védekező ukránokat - jelentette ki Peter Pellegrini, a szlovák parlament elnöke csütörtökön Prágában sajtótájékoztatón.

"Szlovákia már nem rendelkezik olyan fegyverekkel és fegyverrendszerekkel, amelyeket átadhatna Ukrajnának" - mondta Peter Pellegrini újságíróknak azt követően, hogy tárgyalásokat folytatott a cseh képviselőház és a szenátus elnökével, Markéta Pekarová Adamovával és Milos Vystrcillel.



"Másfelől továbbra is minden eszközzel támogatni fogjuk az oroszok ellen védekező ukránokat" - szögezte le a szlovák politikus, aki egynapos hivatalos látogatást tett Prágában. Peter Pellegrini délután találkozik Petr Fiala cseh kormányfővel, majd Petr Pavel államfő is fogadja.



Milos Vystrcil újságírók előtt megerősítette, hogy Csehországnak hosszú távú koncepciója van Ukrajna támogatását illetően, beleértve a folytatódó fegyverszállításokat is. "Csehország számára Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának megőrzése elvi jelentőségű, mert szerintünk az a cseh állam biztonságát is érinti" - hangsúlyozta a cseh felsőház elnöke.



A felek véleményt cseréltek a négy visegrádi ország - Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia - együttműködéséről is. "A visegrádi együttműködést parlamenti szinten is meg kell erősíteni, az nem maradhat meg csak a kormányok, illetve a végrehajtó szervek szintjén" - mutatott rá Peter Pellegrini.



A szlovák parlament elnöke jövő tavaszra együttes ülésre meghívta Szlovákiába a cseh parlament két házának vezetőit.

MTI