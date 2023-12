Labdarúgó NB I - Mezőkövesden zárta le rossz sorozatát az FTC

2023. december 6. 21:38

A címvédő Ferencváros kétgólos győzelmet aratott Mezőkövesden a labdarúgó NB I negyedik fordulójából elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésén.

A zöld-fehérek a sikerükkel lezárták a négy bajnoki találkozón át tartó nyeretlenségi sorozatukat, egyúttal egy pontra megközelítették az éllovas Paksot. A fővárosiak a két csapat előző négy összecsapásán nem tudták legyőzni a Mezőkövesdet, a matyóföldiek otthonában pedig több mint két év után diadalmaskodtak újra. Múlt vasárnap, a 15. fordulóban szintén összecsapott a két gárda, akkor 0-0-s döntetlen született a Groupama Arénában.

A meccset a Ferencváros nemzetközi kupaszereplése miatt halasztották el még augusztusban.

NB I, 4. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC 0-2 (0-1)

Mezőkövesd, 2500 néző, v.: Berke

gólszerzők: Zachariassen (12.), Marquinhos (71.)

sárga lap: Gomis (17.), Vajda (40.), Kállai (80.), illetve Aaneba (52.), Zachariassen (58.), Marquinhos (88.), Abu Fani (90.)

Mezőkövesd Zsóry FC:

Piscitelli - Kállai K., Pillár, Beriasvili, Vajda - Cseke, Gomis - Molnár, Babunski (Kállai Z., 85.), Cseri (Ugrai, 66.) - Drazic

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Wingo, Aaneba, Cissé, Civic (Ramírez, 83.) - Besic (Baráth P., 83.), Gojak (Makreckis, 70.) - Katona (Abu Fani, 62.), Zachariassen, Marquinhos - Lisztes (Pesic, 62.)

Kiegyenlített küzdelmet hozott az első tíz perc, a bennmaradásért küzdő Mezőkövesd kifejezetten bátran kezdett, volt is néhány kimaradt lehetősége, ezt pedig megbüntette a címvédő fővárosi csapat, amely Kállai hibáját kihasználva - a védő alászaladt a labdának - előnyhöz jutott. A gól után sem változott a játék képe, de a kapuk ritkán forogtak veszélyben, csupán a vendégeknek volt két ziccere, mindkétszer a hazai védők mentettek a kapus helyett, illetve a túloldalon Cseri lövése okozott némi izgalmat.



A második játékrész Lisztes kihagyott helyzetével kezdődött, majd az első félidőnél is csendesebben csordogált a meccs, mígnem a 60. percben Drazic került helyzetbe váratlanul, okos emelése pedig a keresztlécen csattant. Ettől megélénkült a mérkőzés, a Ferencváros is eldönthette volna a három pont sorsát és a Mezőkövesd is egyenlíthetett volna, végül az előbbi forgatókönyv realizálódott Marquinhos nagyszerű szólójával és hajszálpontos lövésével. Az utolsó tíz perc élvezetes futballt hozott, mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, újabb gól viszont már nem született.

MTI