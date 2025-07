Balaton-átevezés - Több mint négyezren lapátoltak

2025. július 12. 20:08

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Hervis Balaton-átevezést: a nyár egyik legnagyobb szabadidős sporteseményén több mint négyezren teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi, nyolc kilométeres szakaszt.

A Magyar kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) honlapjának beszámolója szerint már kora reggel megjelentek az első SUP-ok, kajakok, gumicsónakok, de szokás szerint a sárkányhajósok vágtak neki először a távnak.

"Az előrejelzések bejöttek, a hét eleji viharok ellenére tökéletes körülmények fogadták az átevezőket - fogalmazott a főszervező Vida Gergely. - Nem volt túl meleg és a szél is enyhe volt. Azt szoktuk mondani, hogy bármilyen emberi erővel hajtott járművel neki lehet vágni a távnak. Jellemzően a túrakajak és a SUP a legnépszerűbb, utóbbin több mint 1200-an álltak rajthoz. Emellett vannak, akik saját, egyedi, velünk előre leegyeztetett eszközzel indultak, ők mindig üde színfoltjai az átevezésnek. A célunk továbbra is az, hogy szervezett keretek között, minél többen átevezhessék a magyar tengert, ez idén büszkén mondhatom, több mint négyezer főt jelentett."

A befutóérmek mellett kategóriánként a legjobb három időeredménnyel rendelkező egységet külön is díjazták. A nap abszolút legjobb idejét a Wave Runners elnevezésű csapathajó érte el, amely 33 perc és 27 másodperc alatt ért át a célkapun.

Az átevezők között ott volt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, aki a magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitányával, Szalai Ádámmal páros kajakban szállt vízre. Szintén sikeresen teljesítette a távot Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke, ő Csampa Zsolttal, a Magyar Vívó Szövetség elnökével párosozott. Újra összeült Sydney olimpiai ezüstérmes kajakpárosa, Szabó Szilvia és Kovács Katalin.

A háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella, a riói ötkarikás játékokon női párbajtőrben aranyérmes Szász Emesével evezett. Az evezők között volt Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, Storcz Botond háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Tóth Dávid olimpiai ezüstérmes kajakos, a felnőtt kajakválogatott szövetségi kapitánya, illetve Erdélyi Tamás, aki a szeptemberben esedékes győri maraton világbajnokságon kajak párosban áll szerepel majd.

"A Hervis szemüvegéből ismét egy kiváló rendezvényen vagyunk túl - idézte az MKKSZ tudósítása Dalnoki Balázs ügyvezető igazgatót. - Sikeresség alatt azt értem, hogy milyen sok ember eljött, beleértve az átevezőket és a kísérőket is, több ezer ember volt itt. Azt gondolom, hogy mindenki az egész nap folyamán megtalálhatta a módját a felhőtlen kikapcsolódásnak."

Az esemény részeként a támogatók és a partnerek jóvoltából a parton is számos aktivitási lehetőség, program várta az érdeklődőket, kísérőket.

mti