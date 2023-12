Fico: a különleges ügyészség megszüntetésének okairól

2023. december 14. 14:12

Didier Reynders igazságügyekért felelős uniós biztos, amikor az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén szerdán bírálta a szlovák különleges ügyészség megszüntetését, célzatosan nem beszélt annak okairól, és ez sajnálatos - jelentette ki Robert Fico szlovák kormányfő csütörtökön a biztos azon véleményére reagálva, miszerint aggodalomra adnak okot a jogállamiság tekintetében a közelmúltbeli szlovákiai fejlemények.

A szlovák miniszterelnök reakcióját a pozsonyi kormányhivatal az MTI pozsonyi irodájának is megküldött közleményben ismertette.



Didier Reynders szerdán Strasbourgban a téma kapcsán kijelentette: "Az Európai Bizottság nem fog bizonytalankodni, hogy megtegyen minden olyan intézkedést, amely az uniós jog tiszteletben tartásának biztosításához szükséges, beleértve az uniós költségvetés hatékony és eredményes felhasználását, valamint az unió pénzügyi érdekeinek védelmét".



Robert Fico az uniós biztos ez utóbbi kijelentése kapcsán azt mondta: Reynders általánosságban említette az uniós pénzek eszközével történő nyomásgyakorlás lehetőségét, mivel - húzta alá - a szlovák különleges ügyészség megszüntetésének nincs semmi köze az európai joghoz, sem a jogállam kérdéseihez.



"A kormány csak az emberi jogok megsértésének melegágyát kívánja megszüntetni a különleges ügyészség megszüntetésével" - írták a pozsonyi kormányhivatal közleményében, rámutatva, hogy az említett intézmény több döntésével kapcsolatban is az emberi jogok megsértését állapították meg nemzetközi bíróságok.



Robert Fico a csütörtöki közleményben élesen bírálta a pozsonyi parlament ellenzéki pártjainak EP-képviselőit is, akik a különleges ügyészség tervezett megszüntetése kapcsán uniós intézményekhez fordultak.



"Hihetetlen, hogy az ellenzéki pártok EP-képviselői azt kérik az EB-től, hogy az uniós alapok pénzeinek visszatartásával büntesse Szlovákiát" - mondta Robert Fico. Hozzátette: az ellenzék, "mivel nem tud versenyezni a jelenlegi kormánnyal", úgy döntött, hogy hazugságaival mindenáron kárt okoz az országnak.



A szlovák különleges ügyészség (ÚSP) egy, a szlovák legfőbb ügyészség részeként, de attól részben függetlenül működő szerv, amelyet csak néhány éve hoztak létre, és amelynek megszüntetésére most a büntető törvénykönyv tervezett módosítása részeként kerülhet sor. Az erről szóló törvénymódosítási javaslatot a múlt héten hagyta jóvá a pozsonyi kormány. Az ÚSP megszüntetésének javaslatát azzal indokolta az indítványt előterjesztő szaktárca, hogy el kell távolítani az ügyészségek hálózatában fennálló rendellenességeket, valamint ki kell vonni az ügyészséget a politikai befolyásolás lehetősége alól.



MTI