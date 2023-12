Magyar orvost kapott Alsóőr

2023. december 18. 10:56

Miután a meghirdetett felsőőri (Oberwart) praxisra egyetlen háziorvos sem jelentkezett, az osztrák Orvosi Kamara Alsóőrnek (Unterwart) adta meg a rendelőnyitás lehetőségét. A fiatal magyar doktor, Mészárics Ágnes január 2-án nyitja meg új praxisát. Nincs kolbászból a kerítés Ausztriában sem – derül ki az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF) friss tudósításából. Mint a műsorban elhangzott, január 2-tól magyar orvos, Mészárics Ágnes nyit rendelőt Alsóőrben (Unterwart).

A szakember már budapesti tanulmányai alatt is vidéki praxisról álmodott, amely most meg is valósulhat. A fiatal belgyógyász szakorvos korábban a felsőpulyai (Oberpullendorf) és felsőőri (Oberwart) kórházban is dolgozott. Az új háziorvosi praxis Alsóőr szívében az egykori, már bezárt községi étterem épületében kapott helyet. Az állást régóta be akarták tölteni, de nem akadt rá jelentkező.

MH