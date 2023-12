Brutális román vallási terror

2023. december 23. 15:34

Nem mondhattak magyar imát az 1989-es romániai forradalom hőseinek emlékére tartott pénteki megemlékezésen Szatmárnémetiben, holott a szabadságért harcolók között több magyar nemzetiségű is volt - számolt be szombaton a Maszol erdélyi hírportál.

A partiumi városban minden évben megemlékeznek a kommunista rezsim megdöntését eredményező 1989-es romániai forradalomban elesett szatmárnémeti hősökről, akik közül több magyar nemzetiségű volt. Hagyományosan az ortodox szertartás mellett a történelmi magyar egyházak képviselői is imát mondanak az antikommunista ellenállás emlékművénél.



A református, római katolikus és görögkatolikus egyházak képviselői pénteken is jelen voltak a Szatmár megyei prefektúra és a román hadsereg által szervezett ünnepségen, de nem mondhattak imát, mivel "kihagyták őket a programból", a szervezők az ortodox ceremónia és ima után a következő programpontra "ugrottak" - írta a Maszol.



A portál emlékeztetett, hogy az 1989 decemberében Szatmárnémetiben életüket vesztett hősök között magyarok is voltak, Király Mihály, Sófalvi György, Szabó Antal és Gergely Csaba is hősi halált halt a szabadságért.



Az esetről a Szatmár.ro hírportál is beszámolt, illetve a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) több szatmári politikusa is szóvá tette közösségi oldalán.



Pataki Csaba, az érdekvédelmi képviselet Szatmár megyei elnöke és a megyei közgyűlés elnöke emlékeztetett: 1989 decemberében Temesváron egy református lelkész, Tőkés László volt az, aki kiállt a kommunista diktatúra elnyomásaival szemben, és elhozta a változást. "Ma Szatmárnémetiben közösségünk lelkészei nem kaphatnak szót, nem szólhatnak anyanyelvükön a szabadságért életüket adó forradalmárokról a nekik szentelt megemlékezésen. Ilyenkor azt érezzük, hogy hősi haláluk hiábavaló volt, és a '89 előtti eszmék még ma is felütik fejüket" - írta közösségi oldalán a politikus.



Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere felrótta a szervezőknek, hogy "a szeretet és megbocsátás jegyében készülve a karácsonyi ünnepekre" elutasították az áldozatok lelki üdvéért felajánlott görög és római katolikus, valamint református imákat.



A történtek kapcsán az RMDSZ Szatmár megyei honatyái - Nagy Szabolcs és Magyar Lóránd parlamenti képviselő, illetve Turos Lóránd szenátor - hivatalos levélben fordultak Radu Roca prefektushoz, magyarázatot kérve.



A Szatmár megyei prefektúra közlése szerint a kormánymegbízott az ünnepségen Marcel Ciolacu román kormányfőnek a forradalom évfordulójára írt üzenetét is felolvasta. Ebben a miniszterelnök arra intett: erkölcsi kötelesség nem engedni elferdíteni a múltat, és megismertetni a fiatalokkal a valós eseményeket. Arra is kitért, hogy a fiatal generációkat a szabadság, a tolerancia, a demokrácia, illetve a szélsőséges és idegengyűlölő eszmék leküzdésének szellemében kell nevelni.

MTI; Gondola