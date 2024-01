Nekiment az ukrán külügy Ficónak

2024. január 22. 15:39

„A területi integritással kapcsolatban nem lehet kompromisszumot kötni. Sem Ukrajna, sem Szlovákia, sem más ország esetében” – fogalmazott Oleg Nikolenko, számol be a mandiner.hu.

Robert Fico szlovák miniszterelnök szombaton arról beszélt, hogy az Ukrajna elleni orosz háború befejezésének egyetlen módja az, ha Kijev átadja területének egy részét a megszállóknak, és kijelenti, hogy nem kíván NATO-tag lenni. Ezt a kijelentést nem hagyta szó nélkül Oleg Nikolenko, a kijevi külügyi tárca szóvivője a Facebook-oldalán. A területi integritással kapcsolatban nem lehet kompromisszumot kötni. Sem Ukrajna, sem Szlovákia, sem más ország esetében” – írta.

Oleg Nikolenko szerint az ukránok éppen azért küzdenek, hogy az oroszok ne tudjanak előrehaladni akár Szlovákiába is. A Mandiner csütörtökön ehhez hasonló véleményt fogalmazott meg Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere is. Klicsko egész Németországnak üzent. „Szeretném megragadni az alkalmat és üzenetet küldeni Németországnak: megvédjük az országunkat, de megvédjük az egész Európai Uniót is.

Soha nem szabad lebecsülni Oroszországot. Putyin addig megy, ameddig mi engedjük neki” – fogalmazott.

MTI