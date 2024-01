WizzAir rövidesen újraindítja járatát Budapest és Kisjenő között

2024. január 25. 12:32

A WizzAir légitársaság rövidesen újraindítja Budapest-Kisjenő járatát, ami nagyban segítheti a kétoldalú gazdasági együttműködés továbbfejlesztését Magyarország és Moldova között - jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető a Vladimir Bolea moldovai miniszterelnök-helyettessel közös tárgyalását követően emlékeztetett, hogy a két ország között négy éve stratégiai partnerségi megállapodás van érvényben, amelynek eredményei már most jól érzékelhetők.



Aláhúzta: a kétoldalú kereskedelmi forgalom csúcsot döntött, s évi 200 millió euró körül stabilizálódott az értéke, amiben fontos szerepet játszik a magyar gyógyszeripari és élelmiszeripari export is.



Tájékoztatása szerint a magyar vállalatok több mint kétmilliárd forint értékben szállítottak takarmányt Moldovába, ezzel hozzájárulva az ország mezőgazdasági versenyképességének folyamatos javításához.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a gazdasági kapcsolatok további fejlődésének újabb lendületet adhat a vámmentességi megállapodás kiterjesztése az Európai Unió és Moldova között.



"Mi támogatjuk, hogy az Európai Unió és Moldova között minél előbb induljanak meg a vámmentesség hosszú távú fenntartására vonatkozó tárgyalások" - fogalmazott.



A miniszter arra is kitért, hogy a hazai cégek bizalmát nagymértékben erősíti, hogy a legnagyobb magyar bank, az OTP a moldovai pénzügyi piac egyik legfontosabb szereplőjévé vált mára.



Illetve szavai szerint az is jelentősen segítheti a gazdasági együttműködést, hogy a WizzAir hamarosan újraindítja a járatát Budapest és Kisjenő között.



"Végezetül pedig szeretném elmondani önöknek, hogy Moldova kormánya és Magyarország kormánya is természetesen speciális felelősséget érez a nemzeti mezőgazdaság megvédése iránt, és ahogyan a moldáv kormány a moldovai gazdák, éppúgy a magyar kormány a magyar gazdák érdekeit képviseli" - jelentette ki.



Ennek kapcsán pedig közölte, hogy ezt a célt szolgálja az Ukrajnából származó gabonaimport tilalmának fenntartása, erre a magyar gazdák, a hazai piac védelme érdekében van szükség.



"Ehhez az intézkedésünkhöz ragaszkodunk, mivel ez egyértelműen megvédi a magyar mezőgazdaságot és a magyar gazdákat" - összegzett.



MTI