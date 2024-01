A keresztapát nem ismerték fel egy közúti ellenőrzésen

2024. január 25. 20:42

A harminc évig körözött Matteo Messina Denarót, a Cosa Nostra szicíliai bűnszervezet vezetőjét 2017-ben egy közúti ellenőrzésen megállították, de az őt igazoló rendőrök nem ismerték fel - hozta nyilvánosságra Maurizio de Lucia államügyész csütörtökön, amikor a tavaly januárban elfogott "keresztapa" életének részleteiről beszélt.

the new york times

Matteo Messina Denaro 1993 óta vezette a legveszélyesebbnek tartott bűnözők olaszországi körözési listáit.



Keresték őt az egész országban és külföldön is, de mint kiderült, bujkálásának évtizedei alatt nem távolodott el sokszor a szicíliai Trapani térségéből.



Mindez tavaly január közepén végrehajtott letartóztatása után derült ki, amikor rejtekhelyein megtalálták azokat a hamis személyi igazolványokat, amelyekkel egyebek között jogosítványhoz jutott. Az egyik álnévvel ellátott igazolvány a csendőrség nyilvántartásában is szerepelt, mivel 2017-ben egy közúti ellenőrzés során igazolták tulajdonosát.



Az eset Trapani külvárosi utcáin történt. A járművet vezető Matteo Messina Denaro a hamis igazolványt adta át a csendőröknek, akik nem ismerték fel. Valószínűleg azért, mivel nem volt ismert az arca: a hatóságok Matteo Messina Denarót egyetlen fiatalkori fényképe alapján ismerték, az idősödő maffiavezér vonásait a hatóságok fantomkép alapján próbálták elképzelni.



Matteo Messina Denarót végül tavaly január 16-án sikerült elfogni Palermo egyik magánklinikájának bejáratánál. A hatóságok ugyanis úgy értesültek, hogy rákos megbetegedéssel kezelik, így ellenőrzés alatt tartották a terápiás központokat.



Elfogása pillanatában a csendőrök azt kérdezték tőle, Andrea Bonafedének hívják-e. A Corleone-klán vezetője, aki megértette, hogy elérkezett a letartóztatása, úgy válaszolt: "nem, Matteo Messina Denaro vagyok".



A súlyos beteg Matteo Messina Denaro tavaly szeptember 25-én meghalt L'Aquila börtönkórházában.



Maurizio de Lucia ügyész évtizedeken át vezette a "keresztapát" üldöző nyomozócsoportot. Egy iskolában diákoknak beszélt a maffiaellenes hatóságok munkájáról - a látogatásról a SkyTG24 hírtelevízió számolt be.



Matteo Messina Denaro harminc évig tudott rejtőzködni rokonai, emberei, megvesztegetett és megfélemlített kapcsolatai révén - hangoztatta az ügyész. Hozzátette, hogy Messina Denaro halála ellenére a munka tovább folytatódik: fel akarják fedni, hogyan épült fel a maffiafőnök birodalma, és hol bújtatta el a szervezet vagyonát.

MTI