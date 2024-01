Sojgu atomelrettentéssel él

2024. január 26. 21:26

Az orosz nukleáris elrettentő erők infrastruktúrájának kiépítésére összpontosított tavaly az ország katonai építőipari komplexuma - jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi pénteken miniszter pénteken, a katonai termékek egységes átvételi napján.

"2023-ban rövid határidővel és az elvégzett munka magas színvonalának megtartása mellett a különleges hadművelet igényeit szolgáló, valamint katonai és speciális célú létesítményeket adtak át. A fő erőfeszítések a nukleáris elrettentő erők és eszközök telepítését szolgáló infrastruktúra létrehozására, a repülőtér-hálózat, a haditengerészeti bázisrendszer javítására, az ország új régióinak fejlesztésére összpontosultak" - mondta Sojgu.



Közölte, hogy összesen 2772 épületet és építményt adtak át, és minden tervet maradéktalanul végrehajtottak.



Tyimur Ivanov védelmi miniszterhelyettes arról tett jelentést a tárcavezetőnek, hogy megtörtént a Jarsz, Avangard és Szarmat hadászati rakétarendszerek hadrendbe állításához szükséges indítósilók előkészítése Kaluga és Orenburg megyében, valamint a Krasznojarszki területen.

Közölte, hogy a pleszecki katonai űrközpontban befejeződött a fejlesztés alatt álló űrrakéták egységes műszaki komplexuma második ütemének építése is, amely alkalmas az Angara hordozórakéták minden típusának fogadására, tárolására, szervizelésére és indításhoz való előkészítésére.



Alekszej Krivorucsko védelmi miniszterhelyettes az orosz fegyveres erők idei fő ellátási feladatának a Szarmat hadászati rakétakomplexum hadrendbe állítását, valamint a Tu-160M rakétahordozók és az Sz-500-as légvédelmi rakétarendszerek átadását nevezte. Közölte, hogy haditengerészet idén kapja meg a Knyaz Pozsarskij atommeghajtású tengeralattjáró cirkálót, más tengeralattjárók és felszíni hajók átadása mellett.



Sojgu egyebek mellett sürgette a nagy pontosságú fegyverek hatótávolságának és interferenciaállóságának növelését. Hangsúlyozta, hogy az elektronikus hadviselés eszközeinek fejlesztése, valamint a drónok és egyéb felszerelések védelmének és túlélőképességének javítása megkülönböztetett figyelmet követel meg az orosz hadiipari komplexum részéről. Elmondta, hogy 2023-ban Oroszországnak sikerült megsokszoroznia az alapvető fegyverek és lőszerek gyártását a termelési létesítményeinek korszerűsítésének és bővítésének, valamint a termelékenység javításának köszönhetően.



Gyenisz Manturov ipari és kereskedelmi miniszter decemberben azt mondta, hogy 2023-ban több fegyver gyártását a korábbi mennyiség 10-12-szeresére növelték, és tavaly az állami védelmi megrendelés volumene 2022-hez képest megduplázódott - emlékeztetett ezzel kapcsolatban az Izvesztyija hírportál. Manturov szerint Oroszország a fegyvergyártás terén már megelőzi a nyugati országokat, és fenn kívánja tartani a kitűzött gyors fejlesztési ütemet.



Krivorucsko helyettes tárcavezető a pénteki tanácskozáson arról beszélt, hogy az orosz hadiipari komplexum 2024-ben többszörösen annyi eszközt fog az orosz csapatok rendelkezésére bocsátani, mint az előző két évben. Azt mondta, hogy idén több mint 36 ezer haditechnikai alaptípust, több mint 16,5 millió csapásmérő eszközt, több mint 1 millió hordozható fegyvert, valamint a korábbinál jelentősen nagyobb mennyiségű személyes védelmi felszerelést és kommunikációs eszközt fognak leszállítani.



Krivorucsko azt mondta, hogy az orosz hadipar tavaly több mint 100 új és javított repülőgépet, 150 helikoptert és 3500 drónt szállított le a légi- és űrerőnek, amely emellett katonai űreszközöket, Szojuz és Angara hordozórakétákat és gyorsító fokozatot is kapott. Emellett leszállítottak tíz új és javított ezred- és hadosztályi légvédelmi rakétarendszer-készletet, valamint több mint 400 ezer levegő-levegő és légvédelmi irányított rakétát is.



Az orosz pénzügyminisztérium tavaly novemberben közölte, hogy Oroszország 2024-ben költségvetésének csaknem 39 százalékát fogja védelemre és biztonságra fordítani



MTI