Labdarúgó NB I - Rangadó előtt a Ferencváros, Kisvárdára látogat a Paks

2024. február 22. 12:45

Az Újpest-Ferencváros derbivel zárul vasárnap este a labdarúgó OTP Bank Liga hétvégi, 22. fordulója, melynek során a listavezető Paks a bennmaradásért küzdő Kisvárda vendége lesz.

A címvédő fővárosi zöld-fehérek csütörtök (ma) este az Olimpiakoszt fogadják a Konferencia-ligában, a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc visszavágóján, melyet egygólos hátrányból várnak. A Ferencvárosnak ugyanakkor sok ideje nem lesz a pihenésre, a görögök elleni meccs után azonnal készülniük kell a derbire, amely a 237. élvonalbeli összecsapásuk lesz az ősi riválissal szemben.



Az örökmérleg 116 FTC-siker és 61 újpesti győzelem mellett 59 döntetlent mutat, az utóbbi csaknem egy évtizedben viszont nyomasztó a zöld-fehérek fölénye, legutóbb ugyanis 2015 decemberében nyertek bajnokin a lila-fehérek. Pályaválasztóként ennél is régebben, 2014. szeptember 21-én győzött az Újpest, amely azóta saját közönsége előtt is legfeljebb döntetlent tudott elérni a Ferencvárossal szemben.



A tulajdonosváltás folyamatának kellős közepén lévő IV. kerületi együttes irányítását február elején Mészöly Géza vette át, és az 56 éves szakember a klub honlapjának nyilatkozva azt ígérte, "bátor és harcos" csapat fut majd ki vasárnap este a Szusza Ferenc Stadion gyepére.



"Érezhető, hogy egy derbi-hét közepén vagyunk, és szeretném, ha mindenki, a külföldi játékosok is tisztában lennének azzal, milyen mérkőzés előtt állunk, és mit jelent ez az Újpestnek. Megpróbáljuk azt visszaállítani, ami Diósgyőrben működött, de nemcsak a játékosok a pályán, hanem a kispadon az edzők és a teljes stáb is azon lesz, hogy egy sikeres Újpestet láthassanak a szurkolók" - fogalmazott Mészöly, akinek vezérletével Diósgyőrben 2-1-re nyert az együttes, majd a legutóbbi fordulóban 1-0-ra kikapott Kecskeméten.



A Ferencvárosnál egy mérkőzéssel többet játszva egypontos különbséggel éllovas Paks az előző körben ritkán látható körülmények között, kétgólos előnyről szenvedett 4-3-as vereséget hazai pályán az élvonalban maradásért küzdő Zalaegerszegtől. Bognár György vezetőedző tanítványai máris javíthatnak, mivel az otthon sorozatban három vereségnél járó, utolsó előtti pozíciót elfoglaló Kisvárda vendégei lesznek.



A fordulót nyitó péntek esti összecsapáson a sereghajtó Mezőkövesd a hetedik MTK-hoz látogat, a harmadik Fehérvár pedig majd szombaton lép pályára Miskolcon, a nyolcadik DVTK stadionjában.



A négy élvonalbeli meccs óta veretlen Zalaegerszeg ezúttal az előző idényben ezüstérmes, jelenleg ötödik Kecskemétet fogadja, Debrecenbe pedig az MTK-t múlt vasárnap 6-1-re kiütő Puskás Akadémia utazik.

NB I, 22. forduló:

---------------------------

péntek:

MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC 20.00

szombat:

Zalaegerszegi TE FC-Kecskeméti TE 12.30

Diósgyőri VTK-Fehérvár FC 15.00

Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 17.30

vasárnap:

Kisvárda Master Good-Paksi FC 15.00

Újpest FC-Ferencvárosi TC 17.30

A tabella:

1. Paksi FC 21 13 4 4 39-26 43 pont

2. Ferencvárosi TC 20 13 3 4 52-22 42

3. Fehérvár FC 21 12 3 6 42-28 39

4. Puskás Akadémia FC 21 9 7 5 36-24 34

5. Kecskeméti TE 21 9 3 9 31-31 30

6. Debreceni VSC 21 8 5 8 30-28 29

7. MTK Budapest 21 8 4 9 26-41 28

8. Diósgyőri VTK 20 7 4 9 30-34 25

9. ZTE FC 21 7 4 10 30-41 25

10. Újpest FC 21 7 3 11 27-42 24

11. Kisvárda Master Good 21 5 2 14 23-35 17

12. Mezőkövesd Zsóry FC 21 4 4 13 19-33 16

MTi