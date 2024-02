Rendkívül fontosak a közösségépítő civil szervezetek

2024. február 22. 19:57

A kormány számára rendkívül fontosak azok az egyesületek és alapítványok , amelyek a közösségépítésben, a közösségi célok elérésében tevékenyen részt vállalnak - mondta Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára csütörtökön Gödöllőn, a 802. Szent Korona Cserkészcsapatnak otthont adó Bezsilla-villában.

A gödöllői 802. Szent Korona Cserkészcsapat 2021 tavaszán kapta ingyenes használatba az államtól a Bezsilla-villát, amelyet most a kormány a Gödöllői Cserkészetért Egyesületnek ajándékozott. A helyettes államtitkár ünnepi köszöntőjében úgy folytatta, hogy ezek a szervezetek jelentős tagsággal, helyi beágyazottsággal rendelkeznek, helyben és akár országosan ismerik őket az emberek, sokszor önkéntesként segítik a munkájukat, "hiszen a civil szervezetek létének legfőbb jellemzője, hogy olyan igények hívják őket létre, amelyek túlmutatnak a létrehozó személyek, szervezetek egyéni lehetőségein és létrehozásuk mögött mindig valamilyen közösségi szándék jelenik meg" - emelte ki.

Szalay-Bobrovniczky Vince megemlékezett arról, hogy a Magyar Cserkészszövetséget 1912-ben alapították. Magyarország legnagyobb ifjúságnevelő mozgalma jelenleg mintegy 220 helyi közösségben, cserkészcsapatban több mint 14 ezer fős tagsággal rendelkezik. Elmondta azt is, hogy gödöllői cserkészcsapat az ország egyik legnagyobbja, 48 őrssel, közel 450 gyermek, fiatal nevelésével, közösséggé formálásával foglalkozik. Jelenleg 20 operatív vezető, 15 rajparancsnok és 96 őrsvezető tevékenykedik benne önkéntesként. Hangsúlyozta azt is, hogy a csapat mindenkori vezetése kiemelt figyelmet fordít a vezetői réteg folyamatos utánpótlására. Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára fontosnak nevezte a nagyközösségek támogatását, "ez kiemelten fontos az ifjúságügyi szakterületen". A helyettes államtitkár köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy az épület nemcsak tulajdona, hanem otthona is lett a gödöllői cserkészeknek, a kormány ugyanakkor nemcsak otthont ajándékozott, hanem hatalmas lehetőséget is arra, hogy tovább építkezzenek.

Nagy-Vargha Zsófia kitért arra is, hogy a fiatalokért felelős szakterületnek számos kapcsolódási pontja van a cserkészekkel, akik olyan, testileg, szellemileg és lelkileg is megerősödő fiatalokat engednek ki a nagyvilágba, amire Magyarország jövőjének nagyon nagy szüksége van. Szólt arról is, hogy az idei év kiemelt célja az önkénteskedés népszerűsítése, a közösségi élet megerősítése, valamint a fiatalok mentális egészségének erősítése, megőrzése. Gémesi György polgármester egyebek mellett arra mutatott rá, hogy az elmúlt évtizedekben nagyot lépett előre a magyar cserkészet, amely az egyik zászlóshajója lehet a fiatalok életének, szellemiségének, gondolkodásának, és nagy kisugárzása van egy olyan világban, amely sok tekintetben a fiatalok szempontjából sem könnyű.

MTi