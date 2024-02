Ursula von der Leyen rémlátomása

2024. február 28. 11:48

A háború talán nincs a küszöbön az Európai Unióban, de fel kell készülni a kockázatokra, képesnek kell lenni megvédeni az európai érdekeket és értékeket a védelmi kapacitás megerősítése által - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán.

Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésének az "Európai biztonság és védelem megerősítéséről" tartott vitáján kijelentette: sürgősen újjá kell építeni, meg kell erősíteni és modernizálni kell az EU-tagállamok fegyveres erőit.



"Az elmúlt években sok európai illúzió szertefoszlott. Közöttük az az illúzió, hogy a béke állandó" - fogalmazott az uniós bizottság elnöke, majd hozzátette: nincs helye több illúziónak, a világ olyan veszélyes hellyé vált, amilyen nem volt generációk óta.



Hangsúlyozta, hogy Európának törekednie kell a műveleti képességek következő generációjának kifejlesztésére és gyártására. Biztosítania kell azt a kellő mennyiségű eszközt és technológiai fölényt, amelyre a jövőben szüksége lehet, és a következő öt évben meg kell erősíteni az európai védelmi ipari kapacitást - jelentette ki.



Csökkenteni kell Európa stratégiai függőségét olyan kritikus területeken, mint az energia, a kulcsfontosságú technológiák, a gazdasági kapacitások és a védelem. Európa az innovációra is összpontosítani fog, hogy biztosítsa előnyét azon új technológiák terén, amelyeket szerte a világon alkalmaznak a különböző konfliktusokban - folytatta.



Kijelentette: Európának "a korábbinál többet kell költenie, jobban kell költenie" védelemre, noha már nagy lépéseket tett a védelmi ipari és gyártási kapacitások növelése terén. A megnövelt finanszírozás lehetővé teszi, hogy Európa nagyjából megkettőzze a lőszergyártást, 2025 végére évi kétmillió lövedékre - mondta.



Kijelentette: ideje beszélgetést kezdeni arról, hogy az európai bankokban befagyasztott orosz vagyonból származó hasznot katonai felszerelések közös vásárlására használják fel Ukrajna számára - mondta. Tájékoztatása szerint az EU védelmi innovációs hivatalt hoz létre Kijevben, ami - szavai szerint - még közelebb hozza Ukrajnát Európához, és lehetővé teszi, hogy minden tagállam támaszkodjon Ukrajna harctéri tapasztalatára és szakértelmére a védelmi ipari innováció terén.



A védelembe való befektetés azt jelenti, hogy Európa felelősséget vállal saját biztonságáért - tette hozzá az uniós bizottság elnöke.



Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának elnöke felszólalásában hangsúlyozta, hogy Európának stabilitásra, békére és prosperitásra van szüksége.



"Támogatjuk a közös védelempolitikát, valamint az európai védelmi ipar megerősítését elősegítő kezdeményezéseket" - fogalmazott az EP-képviselő, majd hozzátette: ez az Európai Unió Tanácsának élén júliusban kezdődő, féléves magyar elnökségnek is prioritása lesz.



Sajnálatosnak nevezte, hogy a most vitatott EP-jelentés ideológiai alapú ahelyett, hogy az unió versenyképességének romlását próbálná visszafordítani. Kijelentette: az EP-jelentés ismét ideológiai okokból, alaptalanul támadja Várhelyi Olivér bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztost, aki - szavai szerint - elismerést érdemelne azért, hogy a bővítési politika lendületet kapott. A Nyugat-Balkán európai integrációjának felgyorsítása az EU alapvető stratégiai érdeke - húzta alá.



"Ellenezzük a minősített többségi szavazásra irányuló javaslatokat" - fogalmazott Gál Kinga, majd kiemelte: az egyhangúság eltörlése súlyosan korlátozná a tagállamok szuverenitását.



Elfogadhatatlannak nevezte a Magyarországgal szembeni ismétlődő politikai támadásokat, elítélte az orosz agressziót, és hangsúlyozta: Magyarország humanitárius eszközökkel erején felül támogatja és segíti Ukrajnát. Kijelentette ugyanakkor: Magyarország a béke pártján áll és határozottan kiáll amellett, hogy a háborús retorika és a fegyverszállítások helyett béketárgyalások útján minél hamarabb véget kell vetni a szomszédságban zajló pusztításnak.



Gyöngyösi Márton, a Jobbik - Konzervatívok EP-képviselője a vita során elmondott felszólalásában kijelentette: noha a NATO továbbra is szavatolja a biztonságot, Európának meg kell mutatnia, hogy egyedül is képes megvédeni saját népeit, kultúráját, értékeit. Ennek - mint kiemelte - előfeltétele a tagállami és uniós szintű jogi keretek megteremtése egy európai hadsereg létrehozására, harmonizált és integrált védelmi ipar létrehozása mellett közös katonai kezdeményezések és programok mentén.



Az EP-képviselő kiemelte: az Európai Bizottságnak a következő ciklus során legfőbb prioritásként kell kezelnie az európai védelem megerősítését. Ezzel kapcsolatban üdvözölte, hogy Ursula von der Leyen elnök közös uniós hadsereg, benne légierő és haditengerészet létrehozását, valamint a tagállami titkosszolgálatok összehangolását tervezi. Mindez létfontosságú az európai védelem szempontjából, tekintettel az európai területen elkövetett kibertámadások, célzott gyilkosságok és hibrid támadások jelentette orosz beavatkozásra - tette hozzá felszólalásában Gyöngyösi Márton.



MTi