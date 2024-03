Konzultáció az MNB 2025. évi emlékérme-kibocsátási tematikákról

2024. március 2. 09:13

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nyilvános konzultációt indít a jövő évi emlékérme-kibocsátási program tematikáiról. A jegybank 2025-ben is kiemelkedő évfordulókra, nemzeti értékeinkre, hazai és nemzetközi jelentőségű eredményekre, valamint személyiségekre kívánja felhívni a figyelmet. Az MNB nyilvános konzultáció keretében biztosít lehetőséget az érdeklődők számára, hogy 2024. március 17-ig levélben, illetve elektronikus úton megküldjék véleményüket és témajavaslataikat a jövő évi emlékérme-kibocsátási programmal kapcsolatban.

A Magyar Nemzeti Bank 1968 óta rendszeresen bocsát ki forint emlékérméket az ország jelentős történelmi-, tudományos-, kulturális eseményei, évfordulói és nemzetközi események kapcsán. Az MNB az emlékérmék kibocsátásával szeretné felhívni a figyelmet közös értékeinkre, és hozzájárulni a méltó megemlékezéshez. A jegybank célja, hogy az emlékérmék amellett, hogy törvényes fizetőeszközként értéket képviselnek, mindannyiunk számára szimbolikus értéket is hordozzanak, példaképeket állítsanak. Ezért az MNB - az elmúlt évekhez hasonlóan - a 2025. évi emlékérme-kibocsátási programhoz kapcsolódóan nyilvános konzultációt hirdet, amelynek keretében az érdeklődők hozzászólhatnak a konzultációra bocsátott forint emlékérmék tematikáihoz.

Az MNB a 2025-ben kibocsátandó forint emlékérmék tematikájára vonatkozó végső döntését a nyilvános konzultáció tapasztalatait is figyelembe véve hozza meg, majd ezt követően kerül sor az emlékérmék anyagának véglegesítésére, névértékének és technikai paramétereinek meghatározására.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az MNB több intézmény és szervezet véleményét is kikérte a jövő évi emlékérme-kibocsátási program tematikájának összeállításakor. A beérkezett javaslatok, valamint a korábban megkezdett gyűjtői sorozatok figyelembevételével a jegybank 13 tematikában egy arany, nyolc ezüst és tizenhárom (melyből öt önálló) színesfém emlékérme kibocsátását tervezi, illetve ennek részeként nyolc korábban megkezdett emlékérme-sorozatotot tervez folytatni.

A tervek szerint egy arany emlékérme-sorozat bővül jövőre: a 2021-ben indult, Árpád-házi uralkodókat bemutató sorozat I. Szent László alakjával gazdagodik. A lovagkirály törvényeivel a feudális rend megerősítését, a magántulajdon és az egyházszervezet védelmét szolgálta.

2025-ben folytatódnak a különleges alakú emlékérme-sorozatok is. A téglalap alakú emlékérméket felvonultató „Nemzeti parkok” sorozat folytatásaként az Aggteleki Nemzeti Park jelenik meg a tervek szerint. Emellett a magyar mérnököket és feltalálókat bemutató gyűjtői sorozat is bővülni fog. Telkes Mária, a napenergia kutatásának egyik úttörője tiszteletére tervez a jegybank négyszögletes színesfém emlékérmét kibocsátani, születésének 125. évfordulója alkalmából. Jövőre a Nemzeti Hauszmann Program eredményeit bemutató érmesorozat is bővül a Vöröskereszt egykori székházát megjelenítő, hatszögletű színesfém emlékérmével.

Az ezüst emlékérmék tematikai ajánlásában megtalálhatók a magyar irodalom és nyelvészet, illetve nevelésügy kiemelkedő alakjaihoz kapcsolódó jubileumok: Jókai Mór születésének 200. évfordulója, Apáczai Csere János születésének 400. évfordulója, valamint az első magyar óvodákat megalapító Brunszvik Teréz születésének 250. évfordulója. A tervek szerint a hazai oktatásügy és tudományos élet meghatározó évfordulói is szerepet kapnak a jövő évi emlékérme-kibocsátási programban: a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának, valamint a látássérültek speciális intézményi formában történő oktatásának bicentenáriuma is az ezüst tematikák között kap helyet.

A tervek szerint jövőre a Füzéri Várat bemutató emlékérmével válik kilenc tagúvá a 2004-ben indult „Magyar várak” gyűjtői sorozat.

A nagy népszerűségnek örvendő színesfém emlékérme tematikákban megtalálhatóak a klasszikus és a könnyedebb tematikájú sorozatok. A klasszikus vonalat a „Nemzeti emlékhelyek” sorozat képviseli, melynek következő témája fővárosunk legrégibb és műemlékekben leggazdagabb része, a Budai Várnegyed, míg a könnyedebb vonalat a magyar népmeséket, illetve a „Magyar pásztor- és vadászkutya fajták” sorozatok reprezentálják. Előbbi „A szorgalmas és a rest leány” történetét eleveníti fel a „Magyar népmesék rajzfilmsorozat” negyedik elemeként, utóbbi a kuvasz fajtajellegét mutatja be színesfém emlékérmén.

A 2025. évi emlékérme-kibocsátási program tervezett tematikáiról az alábbi linken olvashat részletesebben:

Ha a 2025. évi emlékérme-kibocsátási program tervezett tematikáival kapcsolatban észrevételt, javaslatot kíván tenni, azt legkésőbb 2024. március 17-ig teheti meg, a következő módokon:

Postai úton:

Magyar Nemzeti Bank

Társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóság

1850 Budapest

Elektronikus levélben:

emlekermekonzultacio@mnb.hu

Az MNB mérlegeli a beérkezett észrevételeket, javaslatokat, és azokról összefoglalót készít, amelyet a honlapján közzétesz. Az MNB az észrevételekre egyedileg nem reflektál.

