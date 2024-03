Rabok készítik a börtön zárkafelszerelését

2024. március 19. 13:39

Rabok készítik a Csengeren épülő, 1500 ember befogadására alkalmas börtön zárkáiba kerülő fém és fa berendezési tárgyakat - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) kedden az MTI-vel.

Makula György ezredes, a kommunikációs főosztály vezetője elmondta: Magyarország legkorszerűbb börtönében az innovatív informatikai fejlesztések mellett a zárkafelszerelés is megújul, a büntetés-végrehajtás sopronkőhidai vasipari üzemében és budapesti faipari műhelyében a gyártás gőzerővel zajlik.



A fém berendezési tárgyakat a zárkaszekrények kivételével - amelyek kivitelezését a Bv. Holdinghoz tartozó Duna Mix Kft.-vel együttműködve végzik - a Sopronkőhidai Kft. vasipari üzemében készítik. Május végéig 878 asztalt, 1575 ülőkét, 1554 ágyat és 1529 szekrényt gyártanak le - mondta.



Hozzátette: a fém zárkaberendezések a korábban rendszeresített felszerelésektől teljesen eltérőek lesznek, a biztonsági szempontoknak megfelelően a fogvatartotti ágyak, szekrények, asztalok és székek mindegyike falra rögzíthető lesz.



Kialakításuknál fő szempont volt, hogy "vandálbiztosak" legyenek, ne lehessen szétbontani azokat, illetve ne legyenek alkalmasak tiltott tárgyak elrejtésére - tette hozzá. Mint mondta, ezeken kívül az is fontos, hogy éles sarkok és élek ne legyenek a termékeken.



Makula György elmondta azt is, a saját fejlesztésű zárkafelszereléseket négy, szintenként eltérő színben gyártják. A termékek korszerű festését a társaság - saját beruházásként 2022-ben átadott - porfestő üzemében végzik el, ahol 26, a szabadságvesztését a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben töltő fogvatartott dolgozik.



Az ezredes elmondta azt is, másfél hónap alatt 850 bútort készítenek a fogvatartottak a Nagyfa - Alföld Kft. budapesti telephelyén, a délelőtti és délutáni műszakban összesen 30 elítélt állítja össze a termékeket faipari alapanyagokból. Ha ezzel a munkával elkészülnek, a szolgálati lakások berendezési tárgyainak elkészítéséhez fognak hozzá, illetve mobil konyhát, ágyakat, polcokat és kültéri padokat gyártanak majd - mondta Makula György.



Kiemelte: továbbra is várják a jelentkezőket az új csengeri börtönbe, elsősorban felügyelő, kutya-, élelmezés- és konyhavezető, szakorvos, fogorvos, szakápoló és szakpszichológus beosztásokba. Részletes információk a www.gyereahuvosre.hu weboldalon és a www.facebook.com/bvcsenger közösségi média felületen érhetők el.

mti