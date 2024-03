Megtalálták a baltimore-i hídszerencsétlenség két halálos áldozatát

2024. március 28. 08:30

A keresőbúvárok megtalálták a keddi baltimore-i hídomlás két halálos áldozatának holttestét, négy embert változatlanul keresnek - jelentette be Wes Moore, Maryland állam kormányzója szerdán.

A kormányzó beszámolt arról is, hogy a két férfit egy furgonban találták meg, a híd központi elemének roncsa közelében.



A korábbi tájékoztatások alapján a hat halálos áldozat többsége latin-amerikai születésű munkás volt, aki a katasztrófa éjszakáján a Francis Scott hídon útfelületet javította. Az építmény összeomlása akkor következett be, amikor szünetet tartottak, és ezért a járműben tartózkodtak.



A kutatóegységek munkája mellett elkezdték a hídroncsok eltávolításának előkészítését is, amelynek legnehezebb része a közlések szerint a hatalmas acélszerkezet kiemelése lesz.



Szerdán a Fehér Ház sajtótájékoztatóján Pete Buttigieg szövetségi közlekedésügyi miniszter arról beszélt, hogy a híd újjáépítése "nem lesz egyszerű és olcsó, valamint hosszú folyamatra kell számítani. A munka menetével kapcsolatban elmondta, hogy először a híd roncsait távolítják el, majd a katasztrófát okozó hajót. Hozzátette, hogy Baltimore kikötőjének újranyitásának időpontját egyelőre nem látni, a hídomlás miatt mintegy 100 millió dollár értékű áru rekedt a kikötőben.



Az elnöki hivatal tájékoztatóján a Parti Őrség műveleti parancsnok-helyettese arról beszélt, hogy a kikötőt mintegy tucatnyi kereskedelmi hajó nem tudja elhagyni. Peter Gautier a vizsgálattal kapcsolatban elmondta, hogy a megsérült és meghibásodott Dali, konténerszállító legénysége változatlanul a fedélzeten tartózkodik és együttműködik a hatóságokkal. Hozzátette, hogy a hajótestet átvizsgálták és nem találtak a vízszint alatti sérülést, valamint veszélyes anyag sem került a tengerbe, jóllehet a fedélzeten szállított 4700 konténerből 56 veszélyes küldeményt tartalmaz.



Szintén szerdán Jannet Yellen pénzügyminiszter pontosította Joe Biden elnök keddi szavait, miszerint szándéka szerint a szövetségi költségvetés az újjáépítés minden költségét állni fogja. A pénzügyminiszter az MSNBC televíziónak többi között úgy nyilatkozott, hogy a kétpárti kongresszusi támogatással elfogadott infrastrukturális beruházásokról szóló törvény potenciálisan segítség lehet, és hozzátette, hogy a biztosítási összegek is hozzájárulhatnak a helyreállításhoz.



Wes Moore,kormányzó szerdai sajtótájékoztatóján a hídszerencsétlenség gazdasági hatását "globális válságnak" nevezte, mert nem csak az ország, hanem a világ gazdasága is függ Baltimore tengeri kikötőjétől, ami az Egyesült Államokban a legtöbb autót és mezőgazdasági felszerelést továbbító kikötő.



