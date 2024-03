KSH: februárban 6197 gyermek született, 10 664 ember halt meg

2024. március 28. 08:55

Az előzetes adatok szerint 2024 februárjában 6197 gyermek született, és 10 664 ember halt meg; 2023 februárjához képest a születések száma 5,7, a halálozásoké 3 százalékkal csökkent, míg a házasságkötéseké 22 százalékkal nőtt - tájékoztatta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint 6197 gyermek született, 5,7 százalékkal, 378 újszülöttel kevesebb, mint 2023 februárjában. Mint írták, 2024 szökőév, ezért egy nappal hosszabb időszak népmozgalmi eseményeit kell figyelembe venni. A szökőnaphatástól tisztított februári születésszám 9 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos hónapjához képest.



Februárban 10 664 ember vesztette életét, 3 százalékkal, 327 fővel kevesebb, mint 2023 februárjában. A szökőnaphatással számolva a februári halálozások száma 6,3 százalékkal volt alacsonyabb az előző évinél.



A természetes fogyás a 2023 februári 4416-tal szemben 4467 fő volt. A szökőnaphatástól tisztított februári természetes fogyás alacsonyabb volt, 4313 főt tett ki.



A tájékoztató szerint idén februárban 2363 pár kötött házasságot, ez 22 százalékkal, 425-tel több a 2023 februárinál. A szökőnaphatás figyelembevételével a házasságkötések számának februári növekedése 18 százalék volt.



Idén január-februárban 12 855 gyermek jött világra, 9 százalékkal, 1272-vel kevesebb a 2023 január-februárinál. A szökőnaphatástól tisztított születésszám 11 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.



Ezen belül januárban 12, míg februárban 9 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2023 azonos hónapjaiban.



A teljes termékenységi arányszám 1 nőre becsült értéke 1,39, ami egy évvel korábban 1,53 volt. Továbbá 22 712-en haltak meg, 0,6 százalékkal, 134-gyel kevesebben, mint egy évvel korábban.



A szökőnaphatás figyelembevételével a halálozások számának csökkenése 2,2 százalék volt. Januárban 1,6 százalékkal többen, februárban 6,3 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos időszakában.



A születések száma a halálozásokénál nagyobb mértékben csökkent, ennek következtében a természetes fogyás 9857 fő volt, ami 13 százalékkal magasabb a 2023 január-februári 8719 fős értéknél. A szökőnaphatás figyelembevételével a természetes fogyás 11 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest - olvasható.



A KSH tájékoztatása szerint január-februárban 4040 pár kötött házasságot, 28 százalékkal, 873-mal több az egy évvel korábbinál. A házasságkötések szökőnaphatástól megtisztított számának növekedése 25 százalék volt. Januárban 36, februárban pedig 18 százalékkal több frigyet regisztráltak, mint 2023 azonos hónapjaiban.



Az idei év első két hónapjában ezer lakosra 8,2 élveszületés és 14,5 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,9, a halálozási arányszám pedig 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2023 január-februárjában, ennek következtében a természetes fogyás 0,7 ezrelékponttal, 6,3 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 4,0 csecsemőhalálozás jutott, ami 1,2 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakának értékénél. A házasságkötési arányszám 2,6 ezrelék volt, 0,5 ezrelékponttal nagyobb, mint egy évvel korábban - írták.



A KSH közölte, 2023 márciusa és 2024 februárja között 83 928 gyermek született, 5962-vel, vagyis 6,6, a szökőnaphatást is figyelembe véve 6,9 százalékkal kevesebb a megelőző 12 havinál. Ugyanakkor 128 066-an haltak meg, 5545-tel, azaz 4,2, a szökőnaphatást is figyelembe véve 4,4 százalékkal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.



Továbbá ezen időszakban 51 023 pár kötött házasságot, 10 367-tel, 17 százalékkal kevesebb a megelőző 12 havinál, ami a szökőnaphatással számolva is azonos mértékű - olvasható.

mti