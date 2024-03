Szentkirályi Alexandra: összenő, ami összetartozik

2024. március 29. 12:01

Összenő ami összetartozik, a DK, az MSZP és a Párbeszéd újabb stratégiai együttműködési megállapodást kötött - fogalmazott a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje a Facebookon pénteken közzétett videójában.

Szentkirályi Alexandra szerint az ellenzéki pártok megállapodása azt jelenti, "Gyurcsányék már nem is titkolják, hogy valójában ők irányítják a városházát és a főpolgármestert".



Ők hozták az elmúlt években Budapestet csődközeli helyzetbe, és most azt ígérik, ha rajtuk múlik, ez így is marad - mutatott rá a kormánypártok főpolgármester-jelöltje.



Szentkirályi Alexandra szerint "megtalálta a zsák a foltját". A megállapodásuk hosszú távra szól: közös európai parlamenti lista, közös fővárosi önkormányzati lista, közös jelöltek és 2026-ban közös miniszterelnök-jelölt - tette hozzá.



"Ezt már jól ismerjük" - mondta, rámutatva arra, hogy ma Gyurcsány Ferencnek van főpolgármestere, a budapestieknek nincsen.



Ezért kell változás Budapesten! - jelentette ki Szentkirályi Alexandra.

MTi