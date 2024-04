A migrációs paktum dinamit, amely Európa közepén fog felrobbanni

2024. április 16. 20:52

A migrációs paktum lehet az a dinamit, amely Európa közepén fog fel robbanni, és ezért is olyan veszélyes - mondta Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök kedden Brüsszelben.

A volt lengyel kormányfő Orbán Viktor miniszterelnökkel és Fabrice Leggerivel, az EU határvédelmi ügynöksége, a Frontex korábbi vezetőjével, a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) párt EP-listavezetőjével az Európai Parlamentben tartott nyilvános beszélgetést.



Morawieczki rámutatott: ma Európában három fő célkitűzés van, a biztonság, a jóléti állam fenntartása a gazdaság erőteljes növekedésével, valamint a "költséges" klímapolitika. Mint mondta, migrációs tényező nagyon fontos a kontinens biztonsága és védelme, és a jóléti állam fenntartása szempontjából.



"Ebben az összefüggésben világos, hogy az új migrációs csomag nem fog működni. Hatalmas turbulenciákat okoz majd, tulajdonképpen a willkommenskultur második verziójáról van szó" - fogalmazott.



Morawieczki hangsúlyozta: Lengyelország nem akarta elfogadni az ukrán oligarcháktól a mezőgazdasági terményeket, mert destabilizálják a belső lengyel agrárpiacot. Rámutatott, hogy ez azért is volt fontos, mert fenn akarták tartani a közvélemény támogatását az ukrán ügy mellett.



"Úgy vélem, hogy ez egy nagyon értékes ágazat, és ezt az Európai Unió területén belül kell fenntartanunk. A mezőgazdasági ágazat önmagában többletértéket hoz, nemcsak gazdasági értéket, hanem valami sokkal fontosabbat" - hangoztatta.



Az uniós zöldpolitikáról szólva elmondta, hogy a közelmúltban bevezetett szabályozások az alacsonyabb vagy átlagos jövedelmű tagállamok és lakosságuk, és a versenyképesség szempontjából is veszélyesek.



"Európában a teljes károsanyag-kibocsátás nyolc vagy kilenc százalékáért vagyunk felelősek. Tehát ha tíz százalékkal csökkentjük a kibocsátást, akkor Kínában ugyanabban az időben szénbányákat nyitnak, és ugyanoda dobja vissza az összes erőfeszítést"- mutatott rá.



Szerinte Európa számára ez egy "negatív összegű játszma", mert az ipar versenyképességét vesztheti.



"A közelgő európai választások tehát több szempontból is kritikusan fontosak, de abból a szempontból is, hogy megállítsuk ezt az őrületet, mert nem lehetünk a brüsszeli tisztségviselők ideológiai képzelgéseinek foglyai" - húzta alá Morawieczki.



Fabrice Leggeri, a Frontex korábbi vezetője, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) listavezetője a beszélgetésen arra mutatott rá, hogy az Európai Bizottság egyfajta "trójai falóvá" alakította át az ügynökséget, hogy megfigyeljék, mit tesznek a tagállamok és a nemzeti hatóságok az illegális migráció megfékezésére, és hogy ellensúlyozzák azokat az intézkedéseket, amelyeket a tagállamok a határok védelme érdekében akarnak meghozni. Azt is hozzátette, hogy a migránsok jogait védő civil szervezetek azzal a "hamis narratívával" működnek, miszerint "törvénybe ütköző a migránsok illegális határátlépésének megakadályozása".



Véleménye szerint az új migrációs paktum "természetesnek veszi annak elfogadását, hogy a migránsok partra szálljanak Európában."



Felidézte, hogy a Frontex ügyvezető igazgatójaként a tengerből kimentett migránsok harmadik országokban történő partra szállását akarta előirányozni, de ez heves ellenállásba ütközött Brüsszel részéről. "Reputációs kérdést csináltak ebből, a migránsokat Európába kellett vinni, annak ellenére, hogy az észak-afrikai partok közelében mentették ki őket a tengerből" - jelentette ki.



Leggeri szimbolikus párhuzamot vont az uniós mezőgazdaság és a migráció kérdése között.



"Európai Bizottság azt mondja a migrációról, hogy nincs ok az aggodalomra, megteremtjük a szabad mozgást az EU-n belül, de van külső határunk. Ugyanezt mondják a kereskedelemmel vagy a mezőgazdasággal kapcsolatban is. Viszont azt az úgynevezett külső határt a bizottság fokozatosan lebontja" - mondta Fabrice Leggeri.



mti