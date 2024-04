Megtévesztő ideológiák

2024. április 23. 18:33

Ma is az elutasítás szelleme mond ellent a hitnek, de semmiféle megtévesztő ideológia, gondolat vagy vágy nem szakíthat el Jézustól - mondta homíliájában Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a nemzeti zarándoklat nyitómiséjén Rómában kedden.

A Szent Jánosról elnevezett - második legnagyobb - római bazilikában bemutatott, magyar nyelvű misén Veres András kijelentette, "hitünk megerősítésére nincsen alkalmasabb helyszín Rómánál, mely apostolok és vértanúk otthona".



Hangsúlyozta, hogy a korona, amelyet egykor a római pápa küldött az államalapító Szent Istvánnak, "országunk és nemzetünk függetlenségét erősítette meg".



A háromnapos magyar nemzeti zarándoklat az egykor pápai székhelyként szolgáló lateráni Szent János-bazilikában bemutatott magyar nyelvű misével vette kezdetét. A bazilika Szent Péter és Szent Pál ereklyéit őrzi, valamint II. Szilveszter pápa sírját. A sírt díszítő dombormű azt a jelenetet ábrázolja, amelyen a pápa átadja Asztrik apátnak a Szent Istvánnak szánt koronát.



Veres András az MKPK püspökeivel koncelebrált.



Beszédében hangsúlyozta, hogy a nemzeti zarándoklat hálaadás és köszönet akar lenni Ferenc pápa tavaly április végi budapesti apostoli látogatásáért. Az egyházfő látogatása az "egész nemzet szívében maradandó emléket hagyott, főleg a hívők számára" - hangoztatta Veres András.



Kifejtette, hogy a bazilikához közeli templomban található a 16. századi pápai gyóntató, Lászai János sírja, melyen latinul a "Róma, mindannyiunk hazája" felirat olvasható. "Róma valóban mindannyiunk hazája" - mondta az MKPK elnöke.



Veres András úgy vélte, Jézus tudta, ki az, aki hisz benne, és ki az, aki nem.



"Belegondolva, könnyen megérthető, hogy az üdvösségtörténetet átjárja az elutasítás szelleme" - jelentette ki. Megjegyezte, ma sincsen másképpen, továbbra is van "ellenállás, elfordulás azok részéről, akik elutasítják Istent, és ellene beszélnek". A hívő embert pedig - tette hozzá - sok külső veszély fenyegeti.



Zárógondolatait a fiatalokhoz intézte, arra buzdítva őket, tartsanak ki a hitben szilárdan, ne féljenek, tudva, hogy Isten gyermekei. A mai világ veszélyei, gyengeségei, bűnei közepette "kiáltsunk bátran segítségért Krisztushoz" - mondta Veres András.



Az MTI-nek nyilatkozva hangoztatta, hogy "Szent István szándéka szerint nekünk, magyaroknak kezdetektől fontos volt Róma, a Szent Péter utódjához és a négy római bazilikához való zarándoklás". Hozzátette, a nemzeti zarándoklat a magyarság történelmi megerősödését is képviseli, és tapasztalat az egyház egységéről.



Szerdán az egykori városfalakon kívüli Szent Pál-bazilikában Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK alelnöke mutat be misét.



Április 25-én reggel Ferenc pápa fogadja a magyarokat a vatikáni audenciateremben nekik fenntartott magánkihallgatáson. Azt követően a Szent Péter-bazilikában Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatja be a zarándoklatot lezáró misét.



Ezerötszázan vesznek részt a zarándoklaton. Mindannyian fehér színű kendőt viselnek a nyakukban. Az anyaország mellett Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről is érkeztek, valamint a kárpátaljai Mezővárról.

mti