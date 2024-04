Az utcai magyarverő újabb szélsőséges levelet írt

2024. április 25. 22:33

A náci fasizmus elleni partizánharcot éltette Ilaria Salis, a Magyarországon fogva tartott és az olasz szélsőbaloldal által az európai parlamenti választásokon jelöltként indított aktivista a második világháború végére emlékező olasz nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön.

Ilaria Salis sorait édesapja olvasta fel az Olasz partizánok országos szövetségének (Anpi) menetén Rómában. Az emlékező felvonulás résztvevői többször azt skandálták, hogy "Ilaria legyen szabad!".



A magyarországi cellájában írt levelet Ilaria Salis eljuttatta az olasz sajtónak is.



"Hazámban a második világháború végére emlékezve a náci fasiszták elkergetésére (is emlékezünk), ami a partizán férfiak és nők bátor harcának köszönhető. Szürke cellámból kívánom szívvel-lélekkel, hogy országom méltó legyen a saját történelméhez. Ma is, ahogyan a múltban tette, szálljon szembe a világ igazságtalanságaival, a történelem igaz oldalán sorakozva fel. Jó április 25-t!" - olvasható Salis levelében.



Április 25. piros betűs ünnepnek számít Olaszországban, ez az ország második világháborús felszabadításának évfordulója a fasizmus alól.



Ilaria Salist a magyar hatóságok tavaly februárban vették őrizetbe. A többek között budapesti járókelők megtámadásával vádolt, negyvenéves antifa-aktivista tárgyalása idén kezdődött.



Április 18-án a Zöldpárt és az Olasz Baloldal szövetsége (AVS) bejelentette, hogy listavezetőként indítja a nőt az európai parlamenti választásokon a politikai erő egyik olaszországi területi szavazási körzetében.



A jelöléssel kapcsolatban Roberto Salis csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy még egyeztetnek a jelölés módozatairól, mivel "Ilaria helyzete eltérő minden más európai jelölthöz képest".

"Ilaria ma az antifasizmus megtestesítője" - hangoztatta az apa.



A Corriere della Sera című napilap idézte Győri Enikő fideszes EP-képviselő, volt római nagykövet kijelentéseit, amelyek szerint nem Ilaria Salis lenne az első képviselő az Európai Parlamentben, akit "bűncselekménnyel vádolnak".



Győri Enikő úgy vélte, az olasz baloldal eszközként, saját politikai céljaira használja fel a bírósági ügyet, elsősorban a Giorgia Meloni kormányfő elleni támadásra. "Nálunk a politika és az igazságügy el van választva egymástól, és úgy látom, az olasz kormány is ezt az állásfoglalást képviseli" - nyilatkozott.



mti