Labdarúgó NB I - Iksz a hírös város és az atomváros összecsapásán

2024. május 5. 19:21

A második helyen álló Paks a mérkőzés nagy részében emberhátrányban futballozva 0-0-s döntetlent játszott a Kecskemét vendégeként a labdarúgó NB I 31. fordulójának vasárnapi játéknapján.

31. forduló:

Kecskeméti TE-Paksi FC 0-0

--------------------------

Kecskemét, 2579 néző, v: Rúsz

piros lap: Haraszti (7.)

sárga lap: Vágó (49.), illetve Hahn (33.)

Kecskemét:

----------

Varga - Szabó, Belényesi, Iyinbor - Májer (Nagy O., 61.), Helmich (Pálinkás, a szünetben), Vágó (Zsótér, 61.), Banó-Szabó (Szendrei, 87.), Zeke - Lukács (Nikitscher, a szünetben), Horváth

Paks:

-----

Szappanos - Kinyik, Silye (Mezei, 90.), Szabó J. - Vas, Vécsei, Papp, Kovács - Könyves (Böde, 68.), Hahn (Balogh B., 37.), Haraszti

Nem túl magas színvonalú és viszonylag eseménytelen első félidőt láthatott a Széktói Stadion közönsége, igaz, ehhez nagyban hozzájárult, hogy a Paks már a hetedik percben emberhátrányba került. Haraszti teljesen feleslegesen csúszott rá ellenfelére hátulról nyújtott lábbal, a piros lap teljesen jogos volt. A Kecskemét az emberelőny tudatában már-már túlságosan is türelmes játékot választott, ritkán jutott el a vendégek kapujáig, és gólt sem sikerült szereznie a szünetig. A Paks elsősorban a védekezéssel foglalkozott, támadásokat csak elvétve tudott vezetni.



Fordulás után annyit változott a játék képe, hogy sokkal inkább fölénybe került a hazai együttes. A Kecskemét jóval többet birtokolta a labdát és gyakorlatilag támadásokat is csak a lilák vezettek, a vendégek alig-alig "jutottak szóhoz". Igaz, az idő előrehaladtával úgy tűnt, hogy a Paks elsősorban az egy pontért küzd, a hajrában szinte kizárólag azzal törődött a Tolna vármegyei együttes, hogy a lehető legtovább megtartsa a labdát. Végül a vendégek erőfeszítése vezetett sikerre, annyiban legalábbis mindenképpen, hogy szinte az egész meccsen emberhátrányban futballozva is elvittek egy pontot Kecskemétről.



mti