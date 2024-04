Orbán Viktor fővárosi fejlesztésekről tárgyalt

2024. április 28. 18:20

Budapesten több helyszínen tájékozódott és tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a főváros helyzetéről, problémáiról, fejlesztésekről - olvasható Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetőjének az MTI-hez eljuttatott hétvégi kampányösszefoglalójában.

A Cukor utcai Fidesz-irodában a kormány és a Fidesz fővárosi frakciójának - amely a legnagyobb frakció lesz - jövőbeli együttműködéséről tárgyaltak. Budapesti ügyeket vitattak meg, elhangzott: ami most van, az tarthatatlan, Budapesten változás kell.



Az Ibolya presszóban az V. kerületi polgármesterrel tárgyalt Orbán Viktor a Belváros és a kormány együttműködéséről, az előttük álló feladatokról, lehetséges fejlesztésekről - írták.



A közlemény szerint a XII. kerületben sok, sajnos még rossz állapotban lévő, műemléki védettség alatt álló épület van, amelyek egy részét már sikerült felújítani, számos feladat azonban még előttünk van. Ilyen az is, amelynek terveit a helyszínen tekintette meg a miniszterelnök, és meghallgatta a kerületi polgármesterjelölt elképzeléseit.



Orbán Viktor biztosította Fonti Krisztinát arról, hogy a kormány segíteni fogja ezt a projektet és a többi fejlesztési elképzelését is - áll vasárnap kiadott összefoglalóban.

MTI