Elindult a 11. Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúra

2024. május 16. 07:07

Elindult a 11. Boldogasszony zarándokvonat Budapestről a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a Keleti pályaudvarról.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az indulás előtt azt mondta, a zarándokút 11. alkalommal hirdeti, hogy a magyarság őrzi, megvallja és védi a keresztény hitet. Erre a mostani zavaros, kiszámíthatatlan világban nagy szükség van - tette hozzá.



A zarándoklat a közösséget is megerősíti, és hitet ad neki - fogalmazott az államtitkár. Azzal köszönt el, hogy a zarándokvonat legyen az életbe, a reménybe és a jövőbe vetett hit zarándokvonata.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt kérte a résztvevőktől, hogy a zarándokúton az emberek, a közösségek és a nemzetek közötti békéért és békességért imádkozzanak. Külön kiemelte, hogy Szlovákia miniszterelnökéért, a szerdai napon meglőtt Robert Ficóért és a szlovák nemzetért is imádkozzanak.



Nem mindegy, hogy mi történik egy olyan keresztény országban, amelyben az értékek azonosak Magyarország értékeivel, és nem mindegy, hogy ki vezeti azt az országot - fogalmazott. Hozzátette, hogy évtizedekig sok probléma terhelte a két ország kapcsolatát, de mára a barátság és az együttműködés a jellemző.



Soltész Miklós azt is kérte a résztvevőktől, hogy a magyar-román közösségekért, barátságért is imádkozzanak az úton.



Mosóczi László, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a vasúttársaság a Misszió Tours-szal együttműködésben, 2011 óta 30 zarándokvonatot és mintegy 23 ezer utast szállítottak belföldi és nemzetközi zarándokhelyekre. Idén a Boldogasszony zarándokvonat 12 kocsijában 700 zarándok utazik "a magyarság egyik legfontosabb találkozójára" - tette hozzá.



Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke azt emelte ki köszöntőjében, hogy szervezésükben idén 300 középiskolás utazik a vonattal. A hazai, a határon túli, felvidéki és kárpátaljai fiatalok mellett sokan érkeztek a távoli diaszpórából, Brazíliából, Új-Zélandról, Ausztráliából - ismertette.



A fiatalokat azzal indította útnak, hogy a zarándoklat biztosítsa számukra a nemzeti összetartozás megélésének élményét, és közösen imádkozzanak a békéért, Magyarországért és Európáért.



Felföldi László pécsi megyéspüspök is a béke fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében. Úgy fogalmazott, a fiatalok az új béke teremtői.



Varga Lajos, a váci egyházmegye segédpüspöke is köszöntötte a résztvevőket, és megáldotta a vonatot, az utasokat és a zarándoklatot.



mti