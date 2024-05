A Honvéd akadémiájáról igazolt kapust a Real Sociedad

2024. május 16. 12:31

Tompa Ákos a Budapest Honvéd akadémiájáról a spanyol élvonalbeli Real Sociedad labdarúgócsapatának utánpótlásába szerződött.

A kispesti klub honlapjának beszámolója szerint a 17 éves, korosztályos válogatott kapus 2019-ben, Orosházáról igazolt a fővárosba, először az U15-ös csapat tagja volt, de az azóta eltelt időben többször a jelenleg másodosztályú első csapattal is tréningezhetett. A fiatal játékos már tavaly nyáron is vendégeskedett a spanyol csapatnál.



"Ez egy különleges lehetőség Ákosnak, ráadásul hatalmas elismerés a Honvédnak, hogy egy La Liga-csapat számára tudunk játékost eladni és a megállapodás értelmében a továbbértékesítésből is részesülhetünk majd" - jelentette ki Kun Gergely ügyvezető.



A Real Sociedad a mostani idényben nyolcaddöntős volt a Bajnokok Ligájában, a magyar utánpótlás-válogatott labdarúgók közül a Yaakobishvili testvérek is Spanyolországban pallérozódnak: a kapus Áron a Barcelona, a védő Antal a Girona játékosa.

mti