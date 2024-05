Az MNB 50 bázisponttal csökkentette az alapkamatot

2024. május 21. 13:58

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 50 bázisponttal, 7,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot keddi ülésén, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben csökkentette.

A legutóbbi, áprilisi kamatdöntő ülésen is 50 bázispontos monetáris enyhítésről döntött a testület, ez volt az egyetlen döntési opció, a tagok egyhangúlag támogatták a javaslatot.



Az ülést követő háttérbeszélgetésen Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt mondta, hogy a változékony kockázati környezet továbbra is óvatos és türelmes megközelítést tesz szükségessé a kamatpolitikában. Hozzátette, hogy áprilisban új szakaszba lépett a monetáris politika, a korábbinál lassabb ütemben haladva, hónapról hónapra adatvezérelten döntenek az alapkamat további mérsékléséről. Június végére a 6,5-7 százalékos alapkamat elérését továbbra is reálisnak nevezte.



mti