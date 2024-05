Putyin: az ukrán hadsereg nem tudja megfordítani a háború menetét

2024. május 28. 20:46

Az ukrán hadsereg nem képes megfordítani a háború menetét, és minél több kísérletet tesz erre, annál nagyobb veszteségeket fog elszenvedni - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak kedden Taskentben.

"Nem sikerül áttörést elérniük a csatatéren. És minél több lesz a kísérlet, annál nagyobb lesz a veszteség, és a veszteségek messze nem az ukrán fegyveres erők javára szólnak" - mondta Putyin.



"Ebben van ma Ukrajna problémája és tragédiája, ők nem tekintik sajátjuknak ezeket az embereket. Ma nem védik az ukrán nép érdekeit. Remélem, hogy az emberek végül ezt meg fogják érezni" - tette hozzá.



Azt hangoztatta, hogy a NATO-országok képviselőinek "tudatában kellene lenniük annak, hogy mivel játszanak", amikor arról beszélnek, hogy engedélyezni szándékozzák Ukrajnának, hogy nyugati fegyverekkel Oroszország nemzetközileg elismert területére csapásokat mérjen.



"Ez komoly dolog. Mi természetesen a legélesebb figyelemmel követjük, nézzük" - mondta az ügyről a szövetségen belül zajló vitáról.



Putyin arra figyelmeztetett, hogy abban az esetben, ha az ukrán fegyveres erők nagy hatótávolságú fegyvereket vetnek be, Moszkvának újabb döntést kell hoznia az ütköző övezet ügyében. Elmondta, hogy a "különleges hadművelet" fő eseményei jelenleg Harkiv környékén zajlanak. A Nyugatot vádolta meg az ebben az irányban elindított orosz támadás "kiprovokálásával".



"Hiszen talán egy hónappal ezelőtt bejelentettem: ha továbbra is (orosz területen lévő) lakónegyedeket támadnak, akkor kénytelenek leszünk egy biztonsági övezetet létrehozni. Mi erre tértünk át" - mondta.



Közölte: Oroszország tudatában van annak, hogy nyugati kiképzők zsoldosoknak álcázva nyugati fegyverzeteket szolgálnak ki Ukrajnában. Az elnök úgy tudja, hogy "egyre nehezebben tudják eltitkolni" az elszenvedett veszteségeket. Rámutatott, hogy a nyugati katonák, ha megjelennek Ukrajnában, szintén orosz fegyveres erők célterületén tartózkodnak majd.



"Továbbra is azt fogjuk tenni, amit jónak látunk. Függetlenül attól, hogy ki található ukrán területen" - fogalmazott Putyin.



"Képtelenségnek" és "ostobaságnak" nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint a külföldi haderő célja az ukrán hadsereg tehermentesítése lenne. Hangot adott meggyőződésének, hogy a lengyel katonai kontingensek nem fogják elhagyni Ukrajnát, miután már oda vezényelték őket.



"Ha az európai országok néhány kontingense a lengyelekkel együtt bevonul, akkor a többiek távoznak majd, de a lengyelek soha" - vélekedett Putyin.



Mint bejelentette, Oroszországnak nincs válasza arra a kérdésre, hogy vegyen-e részt bármilyen Ukrajnával kapcsolatos konferencián, mert számára nem világos, hogy miről lesz ott szó. Emlékeztett rá, hogy Moszkva soha sem utasította vissza a Kijevvel folytatandó tárgyalásokat, ellentétben az ukrán féllel. Hozzátette, hogy Oroszország találna megoldást Ukrajnával, ha "olyan emberek irányítanák, akiket a nemzeti érdekek vezérelnek".



Putyin birodalminak minősítette az Egyesült Államok magatartását, amelyre szerinte Washington a választások előtt megpróbál ráerősíteni. Ezzel szerinte megfélemlít más országokat, miközben az amerikai elit ezt a státust meg akarja őrizni és hangsúlyossá tenni.



"Az Egyesült Államokban sokaknak ez nem tetszik, sokan nem akarnak birodalom lenni, és ennek a terhét cipelni" - mondta Vlagyimir Putyin.



mti