Zaharova figyelmezteti a NATO-vezérkart a gyerekes hivatkozásokra

2024. május 30. 22:05

Kénytelen lesz felelni a NATO azért, ha Ukrajna nyugati fegyverekkel mér csapást orosz területre - írta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön a Telegram-csatornáján.

A diplomata a nyugati országokban olyan elhangzott nyilatkozatokkal kapcsolatban, hogy engedélyezhető-e Ukrajna számára a nemzetközileg elismert orosz területek támadása, rámutatott: az ukránok nem képesek önállóan használni a nyugati fegyvereket, és ezen lőszerek röppályáját NATO-országokban alakítják ki.



"Washingtonban, Londonban, Párizsban fel kellene fogni, hogy Oroszországban tökéletesen értik, hogy a NATO milyen szerepet játszik ezeknek a csapásoknak a végrehajtásában. A nyugatiak hiába fújják a lexikális buborékokat, ehhez nem kell semmilyen +engedélyt+ vagy +tilalmat+ adniuk Ukrajnának. Ez a natósok keze műve. És felelniük is nekik kell majd érte" - hangsúlyozta Zaharova.



A nyugati fegyverek Ukrajna általi bevetése csak az űrből elvégzett felderítés segítségével lehetséges. Ezeknek a lőszereknek a repülési rendeltetését magukban a NATO-országokban alakítják ki. Ezt vagy közvetlenül a NATO-bázisokról viszik be a rakétarendszerekbe, vagy táblagépeken keresztül. De bármely eset is áll fenn, az ukrán katonák maximális részvállalása ebben a folyamatban az, hogy megsúgják a célpontot a térképen. "A többi már csak a NATO-n múlik. De általában ezeket a célpontokat is ők maguk határozzák meg" - tette hozzá a szóvivő.



Jens Stoltenberg NATO-főtitkár az utóbbi időben többször is sürgette az Egyesült Államokat és az EU NATO-országait, hogy vizsgálják felül azt a tilalmat, amely arra vonatkozik, hogy Ukrajna az oroszországi célpontokat nyugati fegyverekkel támadjon.



mti