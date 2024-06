Oroszország több száz ukrán gyermeket ölt meg 2014 óta

2024. június 5. 22:43

Ukrajna elleni hadműveleteinek 2014-es kezdete óta Oroszország több mint 800 gyereket ölt meg Ukrajnában, és ebből 551-et 2022-es "teljes körű inváziója" óta, továbbá legalább 1368-at megsebesített a támadásaival - közölte Andrij Kosztyin ukrán főügyész szerdán hivatala Telegram-csatornáján.

"A háború nem 2022-ben, hanem 2014-ben kezdődött. Azóta Oroszország több mint 800 ukrán gyermeket fosztott meg az életétől. Még nem ismerjük az orosz bűncselekmények valódi mértékét, azokét, amelyeket a megszállt ukrajnai területeken követtek el, amelyekhez jelenleg nincs hozzáférésünk" - fejtette ki a főügyész.



Kosztyin kiemelte: jelenleg 3800 büntetőeljárásban folyik nyomozás. "Ötvennégy, gyermekek elleni bűncselekményt elkövető személyt azonosítottak és gyanúsítottak meg a hatóságok" - közölte. Hozzátette, hogy 43 büntetőeljárásban zárult le a nyomozás, és került az ügy a bíróság elé, továbbá 31 embert már elítéltek gyermekek elleni háborús bűnök miatt.



Kiemelte, hogy ukrán gyermekek Oroszországba hurcolásának ügyében az ukrán főügyészség napi együttműködést folytat, bizonyítékokat és információkat cserél a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) ügyészi hivatalával, amely tavaly irodát nyitott Kijevben. "Az ICC által kiadott elfogatóparancsok csak az első eredmények" - hangsúlyozta a főügyész.



Közölte még, hogy az ukrán hatóságok által végzett nyomozások eredményeképpen hét gyanúsítottat azonosítottak ukrán gyerekek jogellenes elhurcolásával kapcsolatban. Hozzáfűzte: köztük van egy orosz parlamenti képviselő és egy, az Igazságos Oroszország párt "vezetőjéhez közel álló" személy is, de nem nevezte meg őket.



Kosztyin hangsúlyozta, hogy az elkövetők megbüntetése mellett a gyermekek hazaszállításán is dolgoznak. "Az ukrán béketerv megvalósításának keretében erre a célra létrehozott nemzetközi koalíció több mint 36 országot foglal magában, és már aktívan dolgozik a gyermekek hazaszállításán" - zárta beszámolóját a főügyész.



Kitért a témára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki szerdán Katarba érkezett, hogy megbeszéléseket folytasson Tamím bin Hamad Ál Száni sejkkel, katari emírrel. Érkezése után a közösségi oldalain közzétett bejegyzésében Zelenszkij kiemelte, hogy Katar segít Ukrajnának az Oroszország által elhurcolt gyermekek visszajuttatásában. "Ennek a munkának a folytatásáról fogunk beszélni az ukrán gyermekek visszatérésére létrehozott nemzetközi koalíció keretein és a Svájcban rendezendő békecsúcs keretében egyaránt, ahol ez a napirendi pontok között szerepel" - szögezte le.



Megjegyezte, hogy Katar aktívan részt vett a hónap közepén tartandó békecsúcs előkészítésében, és reményei szerint azon a Közel-Kelet egyik "hangadójává válik" az emberek hazatérése, a globális élelmezés, valamint a nukleáris és energiabiztonság érdekében. Az elnök közlése szerint számos kétoldalú gazdasági és biztonsági kérdés megvitatását is tervezik.



mti