Az Alpokalján előfordulhat zápor, zivatar

2024. június 6. 10:16

Hullámzó front súrolja csütörtökön északi megyéinket, a délkeleti országrészben eközben alulról súrolja a hőmérséklet a 30 fokot.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: Északnyugaton átmenetileg felhős lesz az ég, és kisebb záporeső is előfordulhat, majd ott is csökken a felhőzet, és nagyrészt napos időre van kilátás a gomoly- és fátyolfelhők mellett. Délután elsősorban az északi harmadban, valamint az Alpokalján előfordulhat zápor, zivatar. A csapadéktevékenység éjszaka is folytatódhat az említett területeken. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erős, viharos széllökések átmenetileg előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.

met.hu