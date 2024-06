Figyelmeztető lövés a lengyel-fehérorosz határon

2024. június 6. 10:23

Felháborítónak nevezte csütörtökön Jacek Siewiera, a lengyel elnöki hivatal keretében működő nemzetbiztonsági iroda (BBN) főnöke, hogy figyelmeztető lövés leadása miatt a lengyel hatóságok őrizetbe vettek két, a fehérorosz határ védelmét támogató katonát.

Siewiera arra reagált csütörtök reggeli sajtóértekezletén, hogy a lengyel védelmi tárca előző este megerősítette a két katona május eleji őrizetbe vételét. Az ügyről szerdán az onet.pl lengyel hírportál számolt be.



A BBN főnöke szerint az őrizetbe vételre azért kerülhetett sor, mert a lengyel hadsereg nem rendelkezik megfelelő, az ország biztonsága külső veszélyeztetése esetén alkalmazható előírásokkal. Felidézte: ezt a szabályozást az a tervezet tartalmazza, amelyet a hadsereg főparancsnoki tisztségét is betöltő Andrzej Duda elnök már tavaly benyújtott a parlamentnek. Siewiera a parlamenti frakciók támogatását kérte a jövő héten napirendre kerülő tervezethez.



Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a fegyverhasználatra vonatkozó előírások olyan helyzetekre is vonatkozzanak, amikor közvetlen veszély éri a katonák életét és épségét, amikor valaki megtámadja a fegyveres erők szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúrát, illetve amikor a határsértők felszólítás ellenére nem adják át fegyverüket.



A Fehéroroszországból származó migrációs nyomás miatt a keleti határon szolgáló lengyel határőröket jelenleg 5500 katona, valamint a rendőrség is támogatja.



Az onet.pl szerint a két katonát Dubicze Cerkiewne település térségében vették őrizetbe, miután - mint írják - figyelmeztető lövéseket adtak le, megakadályozva ezzel egy nagyobb, agresszív csoport határátlépését.



Az onet.pl információit megerősítő lengyel védelmi tárca szerdán közleményében aláhúzta: bizonyos elvek betartása mellett a határra kivezényelt katonák használhatnak lőfegyvert. A két katona jelenleg szabadlábon védekezik, egyebek mellett mások életének veszélyeztetésével gyanúsították meg őket, és az ügyészség felfüggesztette őket a szolgálatból - közölte a tárca.



Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter szerda este az X-en azt írta: elfogadhatatlan, hogy őrizetbe vették "a támadó migránsok irányába figyelmeztető lövéseket leadó katonákat". Az ország biztonságát őrző katonáknak "tudniuk kell, hogy a jogi eljárások védik őket" - áll a bejegyzésben.



Az ügyet több kormánypárti és ellenzéki politikus is botrányosnak nevezte. Mateusz Morawiecki volt lengyel kormányfő a Radio Zet kereskedelmi csatornán a jelenlegi kormány szégyenének minősítette a történteket, és felelősnek nevezte Donald Tusk kormányfőt azért, hogy a két katona esetét a hatóságok két hónapon keresztül titkolták. Az ügy gyengítheti Lengyelország védelmi helyzetét - ítélte meg Morawiecki, és lemondásra szólította fel Tuskot.



mti