Tetőzik a Duna Budapestnél

2024. június 8. 13:26

A magyarországi folyókon 826 kilométeren zajlik árvízi védekezés, a Duna ezekben az órákban tetőzik Budapestnél az alsó rakpart szintje körüli vagy azt kissé meghaladó vízállással - tudatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) az MTI-vel közleményben szombaton délben.

A Duna német és osztrák részvízgyűjtőin pénteken sem hullott számottevő eső. A legfrissebb előrejelzés vasárnaptól mutat újra csapadékosabb időjárást, azonban ez a jelenlegi árhullám levonulását jelentősen nem befolyásolja. A német, osztrák, illetve szlovák mérések és előrejelzések továbbra is nagyon lassú apadást mutatnak a Dunán.



A nagybajcsi kettős tetőzést követően a vártnál lassabban, de apadásnak indult a Duna a felső, szigetközi szakaszon. Budapesten szombaton várható tetőzés, a többi itthoni szakaszon az első fokú szintet megközelítő tetőzés várható. A főváros feletti szakaszokon a lassú apadás miatt tartósan első fok körül maradnak a vízállások.



A Duna árhullámának tetőzése Gönyű térségében jár, ahol továbbra is zajlik a védekezés az átvezényelt tiszai vízügyes kollégákkal karöltve. A megerősített vízügyi őrszolgálatot 317 dunai és tiszai vízügyes szakember közösen látja el a nap 24 órájában. Az árhullám tartóssága miatt fokozott figyelmet kell fordítani az árvízvédelmi töltéseken esetlegesen előforduló jelenségek felderítésére.



Az árvíz apadásánál is kiemelten fontos szakképzett vízügyes szakemberek jelenléte, a gátak egy ilyen hosszan elnyúló tetőzésnél átnedvesedhetnek. A szakemberek folytatják az árvízvédelmi munkálatokat a Rába, a Mura, a Dráva és a Tarna érintett szakaszain - közölte az OVF.



mti