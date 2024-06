Karácsony Gergelynek el kell határolódnia Márki-Zay Pétertől

2024. június 8. 16:08

Karácsony Gergelynek el kell határolódnia Márki-Zay Pétertől, aki "szokatlan aljassággal" vájkált az LMP főpolgármester-jelöltjének magánéletében - erről beszélt Ungár Péter, az LMP társelnöke a párt Facebook-oldalán közvetített budapesti sajtótájékoztatóján szombat délután.

Ungár Péter leszögezte: régóta köztudott, hogy Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke, Hódmezővásárhely polgármestere "egy futóbolond", s ennek "ismételt tanúbizonyságát" adta az ATV péntek esti műsorában "magánéleti vádaskodásaival". Ugyanis Márki-Zay Péter az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelöltjének magánéletében vájkált "a magyar politikai rossz színvonalhoz mérten is szokatlan aljassággal", valamint szóvá tette, hogy a miniszterelnök zsidó neveket adott gyermekeinek, ami Ungár Péter szerint "tényszerűtlen" és "értelmetlen" is.



Az LMP társelnöke sajtótájékoztatóján rámutatott: mindehhez köze van Karácsony Gergely főpolgármesternek, a Párbeszéd-Zöldek-DK-MSZP főpolgármester-jelöltjének, ugyanis Karácsony Gergely "szabadította rá" korábban Márki-Zay Pétert a magyar poltikára.



Ungár Péter szerint Karácsony Gergely azért tette ezt korábban, hogy "megállítsa" Dobrev Klára DK-s politikus miniszerelnök-jelöltségét, ám mára már ezt is "elárulta", hisz a plakátokon "Dobrev Klárának kampányol".



Az LMP társelnöke leszögezte: Karácsony Gergelynek "meg kell szólalnia és el kell határolódnia Márki-Zay Pétertől".

mti