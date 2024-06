Sok helyszínen szavazhatnak külföldön a magyar állampolgárok

2024. június 8. 16:51

Összesen 21 458 magyar állampolgár kérte azt a lehetőséget, hogy külföldön szavazhasson a június 9-i európai parlamenti (EP-) választáson, ezt 99 ország 147 helyszínén tehetik meg, ami rekordnak számít - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.

A tárcavezető kijelentette, hogy már csak egyet kell aludni addig, hogy minden magyar elmondhassa a véleményét a háború vagy béke ügyében.



"Itt a lehetőség arra, hogy véget vessünk az európai kontinenst az elmúlt időszakban leuraló háborús pszichózisnak (.) Itt a lehetőség arra, hogy békepárti politikusokat küldjünk az Európai Parlamentbe" - fogalmazott.



Rámutatott, hogy van 21 458 állampolgár, aki külföldön kíván szavazni, és ők most minden idők legtöbb helyszínén, 99 ország 147 szavazóhelyiségében tehetik ezt meg.



"Vannak köztük 427-en olyanok, akik most fognak szavazni először, továbbá van köztük 97 éves magyar állampolgár is, akit majd Szabadkán várnak a kollégáink" - tudatta.



"Rómában zajlik az atlétikai Európa-bajnokság, úgyhogy római kollégáinkat éri majd a megtiszteltetés, hogy biztosíthatják a szavazás lehetőségét a magyar atlétikai válogatott tagjainak" - tette hozzá.



"Arra szeretnék kérni mindenkit, aki külföldön él vagy külföldön tartózkodik, és ott regisztrált a szavazásra, hogy mindenképpen éljen ezzel a lehetőséggel, hogy minden idők legtöbb helyszínén lehet leadni a szavazatokat" - mondta.



Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a napokban 204 külügyminisztériumi dolgozó utazott ki a világ minden tájára a szavazás biztosítása érdekében. Tájékoztatása szerint ők elvitték magukkal a szavazólapokat, a szavazás kellékeit, hogy majd a lezárt urnákkal térjenek haza.



Kiemelte, hogy a legtöbb helyszínen vasárnap reggel 6 és este 7 óra között lehet leadni a szavazatokat. "Van azonban néhány olyan helyszín, ahol a szigorú urnazárási feltételek miatt már korábban véget ér a szavazás" - figyelmeztetett.



A miniszter ennek kapcsán arról is beszámolt, hogy Londonban, ahol a legtöbben regisztráltak (2148 fő), a szavazás a jogszabályok értelmében reggel 6 óra és este 6 óra között történik.



A második legnépszerűbb külföldi szavazási helyszín Hága lesz 1464 fővel, illetve Brüsszel 1354 fővel.



Végül tudatta, hogy az amerikai kontinensen rövidesen megkezdődik a voksolás, például Sao Paulóban és Brazíliavárosban magyar idő szerint 11 órakor már nyitnak is a szavazófülkék, majd ezeket követi a földrész többi nagyvárosa.



"Tehát a Magyarországon kívüli szavazási helyszínek készen állnak, a kollégáim készen állnak, és várják a szavazókat, várják a magyar állampolgárokat. És arra kérek mindenkit, hogy tegyünk egy nagy lépést a béke felé! Ne felejtsék, a béke színe a narancs, a béke neve a Fidesz!" - jelentette ki.



