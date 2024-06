Elérheti a valaha mért legmagasabb szintet a Rába vízállása

2024. június 9. 20:47

A Rábán Körmendnél a valaha mért legnagyobb vízállást megközelítő vagy meghaladó szintre számítanak hétfőn a vízügyesek. Több mint két kilométeren nyúlgát építésébe kezdtek, ehhez a lakosság segítségét is kérik - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vasárnap az MTI-vel.

A közleményben azt írták: a Rába vízgyűjtő területén az elmúlt 24 órában gyorsan felépülő és lassan mozgó zivatarcellák alakultak ki. Mivel az elmúlt időszakban több árhullám is levonult a folyón, az érkező víztömeg már nem tud beszivárogni az egyébként is átnedvesedett talajba.



Méréseik szerint az előrejelzett egy-két milliméterhez képest 30-40 milliméter csapadék hullott le az egész vízgyűjtőre felhőszakadás formájában. Ezt azt jelenti, hogy a zivatarcellákból hat óra alatt helyenként majdnem egyhavi mennyiségnek megfelelő csapadék esett le - mutattak rá.



Az esőzés először a kisebb patakokon, a Pinkán, a Strémen és a Lapincson, majd a Rábán is rendkívüli vízszintemelkedéseket okozott.



Ezért a védvonal kiépítetlen szakaszain, ahol a várható tetőzéshez képest nem elég magas a töltés, azonnal megkezdődött a munka és éjszaka a miskolci vízügyi igazgatóságról érkezett vízügyes szakemberek irányításával biztosítják a megfelelő szint kiépítését - hangsúlyozták.



A katasztrófavédelem segítségével a szakemberek több mint két kilométer hosszan nyúlgát építésébe kezdtek, több mint kétszáz ember vesz részt a munkában. A zsáktöltéshez a lakosság a körmendi Büdös-árok szivattyútelep mellett kialakított zsáktöltő helyszínen is csatlakozhat.



Az OVF tájékoztatása szerint a védvonal első szakaszának kiépítéséhez elegendő homokzsák van a helyszínen, de további 70 ezer homokzsák érkezik reggelre a pécsi vízügyi igazgatóságról.



A Rába alsóbb szakaszain is magas vízállások várhatók, ezért éjjel több száz szolnoki, debreceni, nyíregyházi és gyulai vízügyes szakember indul útnak, hogy hétfő hajnaltól a Rába alsóbb szakaszain és a Dunán segítsék a védekezési munkát - áll a közleményben.



mti