Börtönbüntetésre ítéltek egy MeToo-aktivistát

2024. június 14. 09:45

Öt év börtönbüntetésre ítélték Huang Hszüe-csin vezető kínai MeToo aktivistát, miután pénteken egy dél-kínai bíróság bűnösnek találta államellenes felforgatás vádjával - közölte a szabadon bocsátásáért kampányoló csoport.

A támogatók közlése szerint a büntetés időtartama hosszabb, mint amire számítottak, és állításuk szerint "nem kellene ilyen súlyosnak lennie, ez teljesen szükségtelen". A 35 éves szabadúszó újságíró azt tervezi, hogy fellebbez az ítélet ellen, melyet kampánycsoportja is támogat.



A kínai hatóságok 2021 szeptembere óta tartották fogva Huangot a 40 éves Vang Csien-ping munkajogi aktivistával együtt, akit most 3,5 év börtönre ítélték, de egyelőre nem világos, hogy ő fellebbez-e. A támogatók szerint mindketten tagadták a felforgatás vádját, mely szerint a kínai fiataloknak gyakran tartottak összejöveteleket és ott társadalmi kérdéseket vitattak meg.



"A munkásság, a nők jogai és a szélesebb értelemben vett civil társadalom iránti erőfeszítéseiket és elkötelezettségüket nem fogja semmissé tenni ez az igazságtalan per, és a társadalom sem fogja elfelejteni a hozzájárulásukat" - fogalmazott a főként tengerentúli aktivistákból álló kampánycsoport az ítélethirdetés előtt kiadott nyilatkozatában.



"Ahogy az elnyomás fennmarad és az igazságtalanság növekszik, egyre több hozzájuk hasonló aktivista fog felemelkedni" - tették hozzá.



Huang korábban a kínai MeToo-vádakról és a 2019-es hongkongi kormányellenes tüntetésekről tudósított, ezért a kínai rendőrség 2019 végén három hónapra őrizetbe vette.

mti