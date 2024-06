Orbán Viktor miniszterelnököt méltatta ifjabb Donald Trump Budapesten

2024. június 14. 15:40

Az amerikai választásokról és belpolitikáról, valamint a világpolitikáról is beszélt ifjabb Donald Trump üzletember, a korábbi amerikai elnök fia csütörtökön Budapesten, a Mathias Corvinus Collegiumban (MCC) tartott előadásában, amelyben Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is méltatta.

Donald Trump Jr. azt mondta: az amerikai konzervatív körök nagy vezetőként tekintenek a magyar kormányfőre, aki "Magyarországot teszi az első helyre".



Az előadásban és az azt követő beszélgetés során az üzletember kitért az amerikai választásokra, az Egyesült Államok belpolitikájára, valamint a világpolitikára, a többi között a közel-keleti konfliktusra és az ukrajnai háborúra is.



Élesen bírálta Joe Biden amerikai elnök kormányzatát, rámutatva arra: bár a washingtoni vezetés - a vereségtől való félelmében - mindent megtesz azért, hogy elhallgattassa az ellenvéleményeket, egyre több, korábban a politikával nem foglalkozó ember bizalmát veszti el.



Hozzátette: az amerikai vezetés hibáit Donald Trump világította meg "már évtizedekkel korábban".



A volt amerikai elnök ellen zajló vizsgálatokat minden alap nélkülieknek nevezte, azt mondta, a nyomozás csupán a demokraták újabb üzenete, amely szerint "mindent megtehetnek, mindenkivel".



Az üzletember bírálta a Biden-kormányzat több külpolitikai lépését is, a többi között az afganisztáni csapatkivonást, amelyet szégyenletesnek nevezett. Közölte, Donald Trump külpolitikájának kulcsmotívuma a tárgyalás volt, példaként említette az afganisztáni tálibokkal, valamint Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel zajló megbeszéléseit, sikeresnek nevezve az egyeztetéseket.



Ifjabb Donald Trump elítélte a demokraták bevándorlással kapcsolatos politikáját is, amely szerinte nem más, mint "új szavazóbázis importja", mert egyre több amerikai ábrándul ki a jelenlegi, demokrata vezetésből.



A migrációval kapcsolatban követendő példaként említette Magyarországot, ahol a kormány igyekszik visszaszorítani az illegális bevándorlást, valamint méltatta a magyarországi bűnözési mutatók alacsony szintjét.



"Az eredmények pedig önmagukért beszélnek" - tette hozzá az európai parlamenti választások magyarországi, a Fidesz-KDNP győzelmét hozó eredményeire utalva.



"Az amerikai konzervatívok nagy vezetőként tekintenek Orbán Viktorra" - jelentette ki, hozzátéve: a magyar miniszterelnök számára a saját országa az első, és az Egyesült Államokban is ez a szemlélet lenne a legfontosabb.



Ifjabb Donald Trump szerint Magyarország "Európa egyik utolsó reménysugara lehet".



A volt amerikai elnök fia azt mondta továbbá, hogy "napjainkban a konzervatívok az igazi lázadók", és a fiatal generációk többsége szintén felismerte a hagyományok fontosságát.



"Erre van szükség az Egyesült Államokban és máshol is. Ez jelenti a nyugati civilizáció jövőjét" - jelentette ki.



Az ukrajnai háborúra kitérve ifjabb Donald Trump ismét az összes féllel történő tárgyalások fontosságát hangoztatta, és azt mondta: jóllehet a republikánus politikusok egy része kitart Ukrajna támogatása mellett, a nézetüket sok esetben a saját szavazóbázisuk sem osztja.



Közölte: ha nem Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, akkor ez a háború "akár örökké is eltarthat, mert a béke nem jövedelmező".



A közel-keleti helyzet eszkalációjával kapcsolatban leszögezte: ha még mindig Donald Trump lenne az amerikai elnök, akkor a régióban nem uralkodna ekkora feszültség.



Reményét fejezte ki, hogy Donald Trumpnak sikerül győznie a novemberi amerikai elnökválasztásokon, ugyanakkor azt mondta: nem bízik a választások tisztességes lebonyolításában.



"A demokráciához bizalom kell, de úgy tűnik, a másik oldalt ez nem érdekli" - fogalmazott ifjabb Donald Trump.



mti