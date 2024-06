Rajtolhat magyar úszó a sikerszámunkban Párizsban

2024. június 17. 12:59

Holló Balázs olimpiai szintes időt úszott 400 méter vegyesen a belgrádi Európa-bajnokság hétfői előfutamában. A 25 éves versenyző 4:12.46 perccel csapott célba, így négy századdal túlszárnyalta a párizsi induláshoz szükséges határt. A belgrádi Európa-bajnokság első napján eldőlt, hogy – az 1984-es bojkottált Los Angeles-i olimpiát leszámítva – nem szakad meg a magyarok ötkarikás sorozata, és lesz férfi úszó 400 méter vegyesen a párizsi olimpián is. Holló Balázs két hónappal ezelőtt az országos bajnokságot követően edzőt váltott, Kovács Ottóval 13 év után váltak külön az útjaik, azóta Hutkai Dániellel készül. „Tizenhárom év még egy kicsit házasságból is sok lehet. Nem dolgozunk nyilván együtt olyan régen Dániellel, így ez jó eredmény a korábbi edzőm érdeme is. Ugyanakkor egyszerűen az új környezet, a friss impulzusok jó hatással voltak rám. A társaim is azt mondták, hogy sokkal mosolygósabb vagyok, mint korábban, visszatért a régi Balázs" – nyilatkozta az MTI-nek Holló.

A számot letarolták a magyarok, ugyanis összesítésben a második Zombori Gábor (4:13.75), a harmadik Török Dominik (4:14.76), a negyedik egyéni csúccsal Sárkány Zalán (4:15.16) lett, de a szabályok szerint a fináléban egy nemzetből csak ketten indulhatnak. Női 100 méter gyorson Pádár Nikolett a harmadik (54.85 mp), Ábrahám Minna a hatodik (55.04) idővel került a középdöntőbe, Senánszky Petra egy századdal lemaradva a nyolcadik, Ugrai Panna (55.14) a kilencedik helyen zárt.

MTI