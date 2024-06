A mentorprogram egyidejűleg gazdaságerősítő és közösségépítő

2024. június 18. 21:38

A vállalkozói mentorprogramnak gazdaságerősítő és közösségépítő hatása is van - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára kedden a felvidéki Komáromszentpéteren, ahol beszédet mondott a Felvidéki Mentorprogram második évadának záró gáláján.

A vállalkozói mentorprogram - amelyet több más külhoni területen is megvalósítanak - a Felvidéken az államtitkárság és a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége együttműködésében valósul meg. A mentorprogram kiemelt feladata, hogy fejlessze és bővítse a benne részt vevő vállalkozók kapcsolati és tapasztalati tőkéjét. Lényege, hogy a már befutott, tapasztalt nagyvállalkozók mentorként segítik az induló vállalkozásokat, átadva nekik tudásukat, piaci ismereteiket.



Az államtitkár a díjátadó gálán a program eddigi hozadékairól, gazdaságerősítő és közösségépítő hatásairól, valamint a jövőjéről beszélt.



Elmondta: örömteli, hogy a program két éve alatt, összetartó magyar vállalkozói közösség alakult ki a Felvidéken, amelynek tagjai segítik egymást a nehéz helyzetekben, és ez lehetőséget ad arra is, hogy vállalkozásaik gyorsabban fejlődjenek. Rámutatott: a mentorált vállalkozók a programmal hosszú évek fáradságos munkáját és tapasztalatszerzését tudják kiváltani. Hozzátette: a programból a mentoráltak és a mentorok is profitálnak, illetve a szlovák és a magyar gazdaság is.



"Gyakorlatilag ennek a programnak is köszönhetően egy egységes Kárpát-medencei gazdasági teret tudunk kialakítani" - hangsúlyozta Potápi Árpád János. Hozzátette: a nemzetpolitikai államtitkárság célja, hogy a külhoni mentorprogramok a következő években is folytatódjanak.



A felvidéki mentorprogram második évadának záró gáláján számos díjat adtak át a legjobb eredményeket elérő résztvevőknek. A legelhivatottabb mentor díját Vincze Tibor, a VT-Service ügyvezető tulajdonosa, a legelhivatottabb mentoráltnak járó elismerést pedig Fehér László kapta a Filleck cégtől. A Felvidéki Mentorprogram 2. évadára 81-en jelentkeztek, közülük 28 vállalkozó mentorként, 50 vállalkozó pedig mentoráltként abszolválta a programot.



A nemzetpolitikai államtitkárság 2016 óta építi a Kárpát-medencei magyar vállalkozók közösségét. A vállalkozóknak nyújtott szakmai támogatás és a közösség is szorosan kapcsolódik a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kárpát-medencei Gazdaságfejlesztési Programjához. Programjaik révén eddig több mint négyezer külhoni vállalkozásfejlesztési projekt megvalósításának szakmai támogatásához járultak hozzá.

mti