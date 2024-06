A legjobbak közé jutott egy tokaji aszú a Decanter World Wine Awardson

2024. június 20. 17:27

Bekerült a mindössze ötven Best in Show bor közé a Gizella Pince 6 puttonyos 2019-es tokaji aszúja a világ egyik legtekintélyesebb borversenyeként számon tartott Decanter World Wine Awards (DWWA) idei kiadásán.

Az idén 21. alkalommal rendezték meg a világ legnagyobb bor- és pezsgőversenyét, a Decanter World Wine Awardsot. Ebben az évben több mint 18 ezer tételt neveztek 57 országból, melyek elbírálására mintegy 250 borszakértő gyűlt össze Londonban, köztük 61 Master of Wine és 20 Master Sommelier - közölte az MTI-vel a versenyen két aranyérmet elérő, somlói Kreinbacher Birtok.

A Magyarországról nevezett borok között a zsűri egy Best in Show díjat, 4 platinát, 13 aranyat, 56 ezüstöt és 67 bronzérmet osztott ki.

Best in Show és platinaérmet Magyarországról csak tokaji borok kaptak. Két platinaérmet szerzett a Balassa Bor, míg egyet-egyet a Pajzos Tokaj és a Sauska Tokaj. Az aranyérmesek mezőnyében a Balatonfüred-Csopaki, Tokaji, Somlói és Szekszárdi borvidékről származó borok szerepeltek.

A rendkívül szigorú szabályok szerint folyó zsűrizés alapján kizárólag 95 pont felett adnak aranyérmet, míg platina díjjal az aranyérmeseket újrakóstolva jutalmazzák a legkiválóbb tételeket (97-100 pont). Best in Show kategóriába az ezen a két lépcsőn túljutott tételek közül az az 50 bor kerülhet csak be, melyek kategóriájukban valóban a legkiemelkedőbbek - áll a közleményben.

