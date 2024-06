50 évesen kvalifikálta magát az olimpiára a legendás sportoló

2024. június 24. 10:56

Andy Macdonald, a britek ötvenéves legendás gördeszkása is biztosította helyét a párizsi játékokon a városi sportágak olimpiai selejtezőjének második, budapesti állomásán, a Ludovika Campuson. Az amerikai születésű Macdonald 2022-ben tért vissza azzal a céllal, hogy kivívja a részvétel jogát a nyári játékokra, ezt pedig – édesapja révén – brit színekben érte el vasárnap a Ludovika Campuson, miután az elődöntőig menetelt a férfiak park versenyszámában.

Ezzel eldőlt, hogy a brit klasszis lesz minden idők legidősebb gördeszkása az olimpián. A brit színek képviseletében még két sokkal fiatalabb gördeszkás indul majd, a 15 éves olimpiai bronzérmes és kétszeres világbajnok Sky Brown, valamint a 16 éves Lola Tambling. Előbbi a britek legfiatalabb sportolója, aki érmet nyert az olimpián. „Sosem gondoltam volna, hogy megszerzem a kvótát a párizsi játékokra. Többszáz dolognak kellett összeállnia és egy kis szerencse is kellett hozzá, hogy megszerezzem a szükséges pontokat, de végül sikerült” – mondta a nyolcszoros X Games-győztes Macdonald, aki az 1990-es években még a legendás Tony Hawkkal is nyert párosban. Emellett Macdonald szerezte a legtöbb érmet az Extrém Játékokon, összesen 22-t, nyolc arany mellett hét-hét ezüstöt és bronzot. Macdonald a sanghaji állomás után 38. volt a kvalifikációs ranglistán, melyről mindössze 22 versenyző szerezhet biztos kvótát, így tudta, hogy Budapesten mindent be kell vetnie a sikerért. A nemzetközi szövetség hivatalos közleménye szerint eredményével a ranglista 20. helyére lépett elő, 22. azaz utolsó helyen pedig a dél-afrikai Dallas Oberholzer szerzett kvótát, aki csütörtökön ünnepli 49. születésnapját.

A brit sportoló a Nemzetközi Olimpiai Bizottság honlapjának adott interjújában elárulta, videóhívásban mondta el feleségének és három gyermekének az örömhírt. „Azt mondtam a feleségemnek, emlékszel még, amikor összeházasodtunk, és megígértem neked, hogy olyan gyakran viszlek Párizsba, amennyire csak tudlak? Sajnálom, ez már 15 éve volt, de mit szólnál hozzá, ha idén nyáron mennénk? Erre a nyolcéves lányom behajolt a képbe és megkérdezte, »megyünk az olimpiára«, rávágtam, hogy igen, erre pedig leesett az álla a feleségemnek” – idézte fel Macdonald, aki már biztosan ott lesz a francia fővárosban, ahol augusztus 7-én versenyez.

