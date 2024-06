Egészségfejlesztés, egészségnevelés

2024. június 29. 16:54

A tudományos és technikai fejlődés miatt alapvetően átalakult az orvostudomány és az egészségügy működése: egyre nagyobb hangsúlyt kap a megelőzés, az egészségfejlesztés és az egészségnevelés - mondta a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára a Semmelweis Egyetem (SE) Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) doktoravató ünnepségén szombaton Budapesten.

Takács Péter kiemelte, olyan forradalmi eszközök és eljárások váltak elérhetővé, mint a robotsebészet és a mesterséges intelligencia. Hozzátette, hogy átalakult a munkamegosztás is, az orvosok ma már úgynevezett multiprofesszionális csoportokban dolgoznak.



Kitért arra is, hogy a modern életmód elterjedésével, az élettartam növekedésével együtt előtérbe kerültek a krónikus betegségek, illetve megnőtt a szenvedélybetegek száma és egyre több olyan ember él, aki állandó ellátásra szorul.

Véleménye szerint az orvosi pályán elengedhetetlen az élethosszig tartó tanulás, és a jó orvos ismérve az együttérzés, a könyörület, az aktív segítő szándék, valamint "az irgalmas szamaritánus lelkület".



Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a Semmelweis Egyetem Magyarország és a régió első számú egyeteme.



Az orvosok az itt megszerzett tudás birtokában bárkivel felvehetik a versenyt a világban; mindenütt szívesen látott és megbecsült tagjai lehetnek a világ orvostársadalmának - emelte ki. Hozzátette, hogy külföldről érkező diákok is évről évre egyre nagyobb számban választják a SE-t, köszönhetően az egyetem világszínvonalának és nemzetközi beágyazottságának.



Emlékeztetett arra, hogy az egyetem az országban elsőként olyan képzési reformot valósított meg, amelynek eredményeként az erős elméleti alapok mellett minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapott a gyakorlat és a betegellátás.



A folyamatos fejlődést szolgálja az infrastruktúra megújítása, a kutató és gyógyító intézmények fejlesztése, valamint a képzési és ellátási profil bővítése - közölte.



Az egyetem a lehető legmagasabb szintű oktatási és kutatási innovációs tevékenységgel szolgálja a betegeket - mondta.



A rektor külön felhívta a figyelmet arra, hogy a most végzett hallgatók a koronavírus-járvány idején folytatták tanulmányaikat, és munkájukra "az egész nemzet számíthatott" az oltópontokon, a laborokban és a kórházakban.



Orbán Gábor, a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédében azt mondta, hogy az SE Magyarország legjobb és legnépszerűbb orvos- és egészségtudományi képzője, amelyet a világ 300 legjobb felsőoktatási intézménye között tartanak számon.

Hozzátette, hogy a 16 ezer hallgatónak egyharmada külföldi állampolgár, akik a világ 115 országából érkeztek. Kiemelte az egyetem nemzetközi kapcsolatait, mint mondta, aktív együttműködéseket folytatnak "a világ vezető nyugati és keleti egyetemeivel", a Harvard Egyetemmel és a Szingapúri Egyetemmel is.



Az egyetem a jövőben is aktív szerepet vállal az orvostudomány fejlesztésében, hogy továbbra is a legkiválóbb képzést nyújtsa - hangsúlyozta.



Az ünnepségen 534 hallgatót avattak doktorrá, közülük 303-an a magyar nyelvű, 148-an az angol nyelvű és 83-an a német nyelvű képzésen vettek részt.

mti