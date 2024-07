Jogi gengszterizmus Donald Trump ellen

2024. július 3. 15:46

Őszre halasztották Donald Trump New York-i büntetőperében az ítélet kihirdetését, a lépést a volt elnök és republikánus elnökjelölt kezdeményezte még hétfőn.

Juan Merchan bíró helyi idő szerint kedden meghozott döntését megelőzte, hogy Alvin Bragg, a bűnvádat emelő kerületi ügyész közölte, nem ellenzi a halasztást.



A bíró eredetileg július 11-re tűzte ki az ítélet megállapításáról szóló tárgyalást, ez mindössze négy nappal előzte volna meg a Republikánus Párt országos elnökjelölő konvenciójának kezdetét, ahol a várakozások szerint Donald Trump hivatalosan is elnökjelöltté válik.



Donald Trump és jogi képviselői hétfőn kérték az ítélethirdetés elhalasztását, és ezzel egy időben a bűnösséget megállapító esküdtszéki döntés megsemmisítését is kérelmezték. A kérelem benyújtása egybeesett a Legfelsőbb Bíróság aznap hozott döntésével arról, hogy egy volt elnököt büntetlenség illet meg a hivatali ideje alatt az elnöki feladatainak ellátásához kapcsolódó cselekedetei miatt.



Alvin Brag kerületi ügyész kedden közölte, nem lát jogi alapot a Donald Trump bűnösségét megállapító ítélet megsemmisítésére, de a büntetés mértékéről szóló bírósági tárgyalás elhalasztását nem ellenzi.



Juan Merchan bíró kedden közölte, hogy helyt adott a kérelemnek, és szeptember 18-án délelőtt 10 órára tűzi ki a büntetési tételről szóló új tárgyalást, hozzátéve: "amennyiben ez továbbra is szükséges".



Donald Trumpot május végén mondta ki bűnösnek az esküdtszék a többi között üzleti iratok meghamisításának bűncselekményében, amely hallgatási pénzek 2016-os kifizetéséhez kapcsolódott.



mti