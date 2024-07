Nagy Márton: Magyarország különleges szerepet tölt be a Kína és az EU közötti kapcsolatokban

2024. július 4. 10:40

Magyarország a fejlődő távol-keleti kapcsolatainak köszönhetően különleges szerepet tölt be a Kína és az EU közötti kapcsolatokban - mondta a budapesti EU-Kína turisztikai csúcstalálkozó szerda esti eseményén a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a héten kezdődött uniós elnöksége során Magyarország az EU versenyképességének javítását tekinti a legfontosabb feladatának. Ennek részeként a turizmus volumenének növelése mellett az idegenforgalom versenyképességét is ösztönözni kell, hiszen az unió gazdaságában az ágazat kiemelt szerepet tölt be.

Az EU GDP-jéből 9 százalékkal részesedik, a munkavállalóknak 4,4 százalékát foglalkoztatja, a csaknem 10 milliónyi alkalmazotton túl közvetve mintegy 25 millió ember megélhetését is biztosítja. A miniszter kiemelte, hogy az előrejelzések az Európába érkező kínai vendégek számának jelentős emelkedését valószínűsítik a következő évek során. Budapestre a magyar-kínai kapcsolatok erősödésének köszönhetően évek óta egyre többen érkeznek a távol-keleti országból, tavaly a kínai turisták már több mint 300 ezer vendégéjszakát töltöttek el belföldön. Nagy Márton bízik benne, hogy az idegenforgalom további fejlődésének köszönhetően 2024 is fontos év lesz a két ország kapcsolatában, sőt akár az EU szempontjából is. A turizmus szempontjából különösen fontos eredmény, hogy néhány hete visszakerült állami tulajdonba az ország kapujának tekinthető Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér - tette hozzá.

A miniszter üdvözölte, hogy magyar EU-elnökséghez kapcsolódó turisztikai eseményen a résztvevők visszajelzései alapján értékes új kapcsolatok jöttek létre. A megbeszélések és a találkozók csütörtökön is folytatódnak, a nemzetközi turisztikai konferencia résztvevői maguk is személyesen tapasztalhatják meg, hogy Magyarország magas színvonalú szolgáltatásokkal, kiemelkedő turisztikai kínálattal várja az ide érkező vendégeket - mondta Nagy Márton.

MTI