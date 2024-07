A magyar vendégforgalom a nemzetközi figyelem középpontjába kerülhet

2024. július 5. 09:33

A magyar EU-elnökség kiváló lehetőséget nyit arra, hogy a magyar vendégvárás a nemzetközi figyelem középpontjába kerüljön, és bemutassa a fejlesztéseit az uniós tagállamoknak - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pénteki közleménye szerint Könnyid László vezérigazgató a budapesti Európa-Kína Turizmus Dialógus konferencián.

A héten kezdődött féléves időszak egyedülálló alkalom a belföldi úticélok népszerűsítésére, valamint arra is, hogy a közeli küldőpiacokból érkező vendégek érdeklődését felkeltsék - véli az MTÜ vezetője a közlemény szerint. Hozzátették, hogy jelentős szakmai érdeklődés kísérte az ügynökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közreműködésével megszervezett Európa-Kína Turizmus Dialógus konferenciát is, amely pénteken ér véget Budapesten.



Az esemény alkalmából a nemzetgazdasági miniszter kiemelte, hogy Magyarország a pandémiát követően számos élénkítette a kínai beutazóforgalmat, 2022-höz képest csaknem háromszor több vendégéjszakát töltöttek el belföldön a távol-keleti országból érkező vendégek. Nagy Márton arra számít, hogy a két ország közti vendégforgalom lendülete nem csökken, így idén további emelkedés várható. A World Tourism Alliance főtitkára szerint a kínai vendégeknek az ár mellett egyre fontosabb szempont a biztonság, amikor külföldi úticélt választanak, az Európai Utazási Bizottság igazgatóságának elnöke pedig arról beszélt a budapesti rendezvényen, hogy a vendégjárás nem csak a gazdasági fejlődés, hanem a béke eszközének is kell tekinteni - írták.



A közlemény szerint az MTÜ a magyar EU-elnökség ideje alatt a turisztikai szakpolitikai témák kormányzati felelőseként a magyar kormány nevében munkacsoporti egyeztetések, szakmai konferenciák házigazdája lesz, és elnököl abban a munkacsoportban, amely szakértői szinten vitatja meg a 27 tagállam az ágazatot érintő legfontosabb szabályozási kérdéseket. Az MTÜ szakmailag támogatja az Európa Tanács Kulturális Útvonalak programjának szeptemberi tanácsadó testületi gyűlését is, novemberben pedig a magyar főváros lesz a helyszíne a turisztikai szakemberek legmagasabb szintű évenkénti konferenciájának, az Európai Turizmus Fórumnak.



mti