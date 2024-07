Mesterséges intelligencia az alvilágban is

2024. július 11. 09:21

Az elmúlt hat hónap adatai alapján dinamikusan terjednek az Android rendszereket érintő pénzügyi fenyegetések, valamint a mobilbankoláshoz kapcsolódó kártékony programok, az ESET kiberbiztonsági cég elemzése szerint az adattolvajok most már egyre többször a mesterséges intelligenciát, a generatív AI-eszközöket is felhasználják támadásaik során.

Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftvermegoldások nemzetközi szállítójának tájékoztatása szerint 2023 óta folyamatosan nő a mesterséges intelligencia igénybevételével történő támadások száma, és ez a tendencia folytatódni fog.



A közlemény idézi Csizmazia-Darab Istvánt, a Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértőjét, aki szerint a magyarországi viszonyok között a korábban megszokott gyenge helyesírású átverések mellett egyre gyakrabban érkeznek az AI segítségével generált jó minőségű szövegek, illetve megjelentek már a magyar hírességek nevével visszaélő generált fotós és deepfake videós csalások is.



Az ESET szakértői egyebek mellett felhívták a figyelmet arra, hogy az új, mobilokat veszélyeztető GoldPickaxe kártevő képes arcfelismeréssel összefüggő adatokat lopni, hogy megtévesztő deepfake videókat hozzon létre, amelyeket a rosszindulatú szoftver működtetői pénzügyi tranzakciók hitelesítésére használnak. A GoldPickaxe Android és iOS verzióval is rendelkezik, és kártékony alkalmazásokon keresztül veszi célba az áldozatokat.



Közölték, az adattolvajok a hivatalos játékplatformokat megkerülő gamereket is támadják, a közelmúltban ugyanis kiderült, hogy néhány feltört videójáték és az online többszereplős játékokban használt csaló (cheat) eszközök adattolvaj kártevőket tartalmaznak.



mti